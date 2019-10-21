Танці на столі та цілунок Полякової: Нікітюк гучно відзначила 32-річчя

21 жовтня 2019, 14:15

20-го жовтня телеведучій Лесі Нікітюк виповнилося 32 роки, і цей день білявка провела дуже весело.

Спочатку вона політала на повітряній кулі, попиваючи шампанське. А ввечері зібрала найближчих друзів в одному з ресторанів Києва, де були і пісні в карооке, і танці на столі, і навіть палкий поцілунок з Олею Поляковою.

 
Так почався День народження Лесі - у повітрі з шампанським
 
"Дякую моїм друзям за атмосферність, а батькам - за життя і віру", - написала Нікітюк

 
Леся стнацювала на столі вже підзабутий генгнемстайл
 
А потім був торт і цілунок із Поляковою

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:

Нещодавно Леся розказала, що має цікаві стосунки з "перлиною України", але ім'я не назвала.


Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів