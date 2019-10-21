Танці на столі та цілунок Полякової: Нікітюк гучно відзначила 32-річчя
21 жовтня 2019, 14:15
20-го жовтня телеведучій Лесі Нікітюк виповнилося 32 роки, і цей день білявка провела дуже весело.
Спочатку вона політала на повітряній кулі, попиваючи шампанське. А ввечері зібрала найближчих друзів в одному з ресторанів Києва, де були і пісні в карооке, і танці на столі, і навіть палкий поцілунок з Олею Поляковою.
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Нещодавно Леся розказала, що має цікаві стосунки з "перлиною України", але ім'я не назвала.
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