Марченко з гантелями показала, як готується до нового року. ВІДЕО

До нового року ще понад два місяці, а 46-річна дружина Віктора Медведчука, телеведуча Оксана Марченко вже почала готуватися. Але не складати список смаколиків на святковий стіл, а качати руки і прес.

У своєму Instagram Марченко виклала відео, на якому показала кілька простих вправ з гантелями.

"До Нового року залишилося 2 місяці - саме час почати підготовку до зустрічі з красивим нарядом. А якщо серйозно, не забувайте про тренування. Я не дуже хочу вас "вантажити" цими відео, адже я займаюся 5 разів на тиждень", - зазначила Оксана.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official) 22 Окт 2019 в 12:30 PDT

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До речі, торік Марченко почала готуватися до новорічного вбрання на місяць пізніше.