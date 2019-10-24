Червоне і чорне: Вольнова стала готично-роковою королевою

Четвер, 24 жовтня 2019, 16:58

Світська діва Світлана Вольнова, схоже, вже активно готується до Хелловіна.

Принаймні один образ у двох різних варіаціях у неї вже є.

На сторінці у соцмережі Світлана показалася у костюмі чорної готичної та червоної рок-н-рольної королеви і попросила своїх френдів проголосувати.

 
Вольнова в образі готичної королеви 

Думки розділилися, але сама Вольнова в одному з коментарів написала, що воліє до червоного.

 
Самій Світлані більше до душі червоний
 
Є ще такий варіант
 
Але корона одна і та сама

Нагадаємо, торік Вольнова до Хелловіна вдягалася в костюм мумії і так ходила вулицями Києва.

Фото з соцмереж

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