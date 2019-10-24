Червоне і чорне: Вольнова стала готично-роковою королевою

Світська діва Світлана Вольнова, схоже, вже активно готується до Хелловіна.

Принаймні один образ у двох різних варіаціях у неї вже є.

На сторінці у соцмережі Світлана показалася у костюмі чорної готичної та червоної рок-н-рольної королеви і попросила своїх френдів проголосувати.

Вольнова в образі готичної королеви

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Думки розділилися, але сама Вольнова в одному з коментарів написала, що воліє до червоного.

Самій Світлані більше до душі червоний

Є ще такий варіант

Але корона одна і та сама

Нагадаємо, торік Вольнова до Хелловіна вдягалася в костюм мумії і так ходила вулицями Києва.

Фото з соцмереж