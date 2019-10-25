Співачка Злата Огнєвіч вирішила підняти важливу тему жіночої самооцінки.

У новій пісні під назвою "Богиня", яку для неї написала Jerry Heil, Злата закликає всіх дівчат прийняти себе та полюбити.

"Ми часто незадоволені собою, своїм життям. Дівчата - незадоволені фігурою, шкірою або іншими моментами, які вважають недоліками. Але ж насправді - всередині кожного живе справжній Герой, а всередині кожної - прекрасна Богиня!", - зазначила Огнєвіч.

Злата знялася з оголеними стегнами та заспівала про самооцінку

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До слова, для самої співачки ця пісня є біографічною. Адже вона неодноразово говорила в інтерв'ю, що тільки зараз нарешті почувається гармонійно.

Огнєвіч закликає усіх полюбити себе

СЛУХАЙТЕ ПІСНЮ: