Огнєвіч згадала, як була гладка, а потім глянула на свою "задню частину"

Нині в це важко повірити, але колись співачка Злата Огнєвіч була не така струнка та спортивна, як зараз. Зірка відверто в цьому зізнається і не робить секрету з того, як їй вдалося змінити своє життя.

Про це вона написала в Instagram.

"Мій шлях від невпевненої, трохи гладкої дівчини, яка поглинала кілограми тортів на ніч, - до дівчини, яка полюбила себе, СПОРТ, іншу їжу й змінила стан свідомості. Діло було влітку... Якось я поглянула на свою задню частину у дзеркалі, і прийшла до мене печаль-тоска)), я вирішила, треба мінятися і все))", - розказала Злата.

Переламний момент у житті Злати був, коли вона побачила свою "задню частину"

Зірка дізналася, що таке правильне харчування, магазинні солодощі замінила на корисні, а потім відмовилася від усіх молочних продуктів. Зараз Огнєвіч не їсть ні м'яса, ні птиці.

"Мені подобаються мої внутрішні відчуття, як виглядає тіло і в цілому - все настільки легко, що це мотивує тримати ритм. Полюбіть себе - це аксіома! Ви ж не будете їсти мусор з Макдо, або палити чи заїдати солодким невдачі?", - наголосила вона.

"Мій раціон зранку: вівсянка на воді, трохи меду, фрукти/ сухофрукти, горіховий мікс, авокадо, зелений чай/матча. Впровж дня може бути риба, якийсь боул з овочами, чорним рисом, люблю овочеві салати, запечений батат, цукіні", - перерахувала Злата.

Співачка радить полюбити себе та змінити стан свідомості. І не їсти "мусор", звісно

Але час від часу артистка влаштовує собі "смічні дні": може поласувати крусаном чи кількома, пастою з томатами, солоденьким.

Нагадаємо, ще Огнєвіч регулярно та багато займається спортом і вважає його кращою частиною свого життя.

Фото з Instagram Огнєвіч