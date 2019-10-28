Єфросиніна в Мексиці засвітила плаский живіт у високому бікіні
Телеведуча Маша Єфросиніна скористалася канікулами дочки Нани та разом з нею і чоловіком Тимуром гайнула аж до Мексики.
У своєму Instagram Марія поділилася лайфхаками, як із користю й цікаво провести час у тривалому перельоті, та показалася в купальнику біля океану.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
18 часов полёта могут быть весьма увлекательными, если : ⠀ ——• взять с собой книгу, в которой осталось дочитать 100 страниц! И с упоением узнать конец! ⠀ ——• хряпнуть 5мг. мелатонина и проспать 9 часов. После него нет вязкой сонливости, как после снотворного. ⠀ ——• Посмотреть фильмы, которые всегда откладывал на потом из-за отсутствия в них большого художественной смысла🤭 Мой полётный«улов» : «Long shot» — милая смешливая комедия в стиле американской мечты, с невозможно красивой Шарлиз Терон! И «Aftermath» с моим любимым Александром Скаасгардом и слезами-ми-ми-ми. ⠀ ——• Переодеться на борту в костюм @mashsh.wear и чувствовать себя как дома 😉 ⠀ ——• Сделать посадку в Мехико, чтобы высадить пассажиров и принять новых до Канкуна, и увидеть, как за 40 минут десятки человек вычищают гигантский самолёт до состояния блеск; как экипаж сменяется новыми пилотами и борт проводниками, и почувствовать, что теперь ты знаешь все инсайты:) Спасибо @turkishairlines за этот комфортный полёт и за то, что я могу писать и выкладывать этот пост, находясь в небе🙌🏻 #TurkishAirlines #TKMoments #WidenYourWorld
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Хоть и настраиваешься на отпуск загодя, ждёшь, представляешь, как по пузу ползает солнце и щекочет пупок.... все равно первые дни чуть штормит. Особенно, когда такой сильный перепад во времени — очень смешно мы с @timur_khromaev превращали нашу кровать в офис около трёх ночи, когда в Киеве разгар рабочего дня, и нужно ответить на кучу писем/сообщений:) Но вот проходит три-четыре дня, и в ё вокруг начинает замедляться, и ты вместе с ним... Тем более вышло солнце, и мы в фантастическом отеле @andazmayakoba.mx #andazmayakoba @mayakoba @mayakoba_rus А у вас получается сразу переключаться на режим Релакс?
А ще Маша, користуючись нагодою, прорекламувала на собі шортики з колекції її бренду домашнього одягу.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Нагадаємо, не так давно Єфросиніна радила, як пережити осінь і не погладшати.
Фото і відео з Instagram