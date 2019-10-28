Єфросиніна в Мексиці засвітила плаский живіт у високому бікіні

Телеведуча Маша Єфросиніна скористалася канікулами дочки Нани та разом з нею і чоловіком Тимуром гайнула аж до Мексики.

У своєму Instagram Марія поділилася лайфхаками, як із користю й цікаво провести час у тривалому перельоті, та показалася в купальнику біля океану.