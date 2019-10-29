"Міс Україна Всесвіт"-2019 розповіла, чи має хлопця

26-річна Анастасія Суббота, яка днями виграла корону "Міс Україна Всесвіт", розкрила деякі подробиці свого особистого життя.

Як виявилося, Настя кілька років працювала моделлю у Китаї і Таїланді. Про це вона розповіла у програмі "Світське життя".

Новоспечена міс має диплом комп’ютерної академії ШАГ у Запоріжжі. Але перед тим, як взяти участь у конкурсі, вона 6 років жила у Китаї.

Також у Таїланді Суббота працювала у модельному агентстві Elite.

Крім Китаю і Таїланда, Анастасія ще працювала у Франції та Японії

Перед конкурсом краси Анастасія вагалася, чи брати у ньому участь.

"Але мені цього дуже хотілося. Мені хотілося повернутися до України і показати себе тут, прославити рідне місто", - пояснила модель.

Судячи з Instagram, у Насті було насичене життя в Китаї

Також Суббота зізналася, над чим їй ще треба попрацювати перед фіналом "Міс Всесвіт" у США.

"Мені ще потрібно постаратися розмовляти більш відкрито, і трішки впевненості у собі, але я буду триматися", - сказала Анастасія.

На запитання, чи має вона коханого, міс відповіла: "Так! У мене є коханий, але його сьогодні не було, на жаль. Він у відрядженні".

Нагадаємо, фінал "Міс Всесвіт" відбудеться у грудні в Америці

Фото з Instagram