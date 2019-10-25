Корона "Міс Україна Всесвіт"-2019 дісталася 26-річній моделі із Запоріжжя

25 жовтня 2019, 10:27

24-го жовтня в Києві обрали володарку звання "Міс Україна Всесвіт"-2019. Нею стала 26-річна Анастасія Суббота із Запоріжжя.

Настя професійна модель і займається веб-дизайном. У дитинстві вона виборола титул "Міні Міс Запоріжжя".

Серед хобі красуні – живопис, спортивна хореографія та рибалка.

 
Знайомтеся з черговою "Міс Україна Всесвіт"

Далі на Субботу чекає напружена підготовка до фіналу "Міс Всесвіт"-2019, який відбудеться 8-го грудня у США.

 
Далі голова оргкомітету "Міс Україна Всесвіт" Анна Філімонова готуватиме Анастасію до фіналу у США
 

Корону переможниці, яка не стримала сліз від емоцій, передала "Міс Україна Всесвіт" -2018 Карина Жосан

 
Фіналу конкурсу передував багатоетапний національний кастинг претенденток, в результаті якого було вибрано 16 фіналісток у віці від 18-27 років, які представляють різні регіони України
 
Анастасія - професійна модель
 
Новоспечена міс має кілька тату на тілі
 

Серед гостей заходу, який відбувся у готелі Єлизавети Юрушевої, були подружка Андрія Богдана Анастасія Слічна, телеведучі Катерина Осадча та Іванна Онуфрійчук, співачка Даша Астаф'єва та інші.

Фото оприлюднив JetSetter.

 
Дизайнерка купальників Анастасія Слічна сховала струнку фігуру в оверсайзі
 
Колишня дружина зе-депутата Миколи Тищенка, "Міс Україна"-2008 Ірина Журавська і Катя Осадча
 
Дружина колекціонера і бізнесмена Ігоря Воронова Тетяна Рамус знову у своїх котиках
 
Дружина Андрія Ющенка Олена вигуляла голі ноги та клатч із рептилії
 
Телеведуча Іванна Онуфрійчук поставила на білий
 
Даша Астаф'єва у перуці закосила під дизайнера Жана Гріцфельдта?

Фото надані прес-службою, з Instagram Субботи та з сайту JetSetter


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