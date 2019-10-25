Корона "Міс Україна Всесвіт"-2019 дісталася 26-річній моделі із Запоріжжя

24-го жовтня в Києві обрали володарку звання "Міс Україна Всесвіт"-2019. Нею стала 26-річна Анастасія Суббота із Запоріжжя.

Настя професійна модель і займається веб-дизайном. У дитинстві вона виборола титул "Міні Міс Запоріжжя".

Серед хобі красуні – живопис, спортивна хореографія та рибалка.

Знайомтеся з черговою "Міс Україна Всесвіт"

Далі на Субботу чекає напружена підготовка до фіналу "Міс Всесвіт"-2019, який відбудеться 8-го грудня у США.

Далі голова оргкомітету "Міс Україна Всесвіт" Анна Філімонова готуватиме Анастасію до фіналу у США

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Фіналу конкурсу передував багатоетапний національний кастинг претенденток, в результаті якого було вибрано 16 фіналісток у віці від 18-27 років, які представляють різні регіони України

Анастасія - професійна модель

Новоспечена міс має кілька тату на тілі

Серед гостей заходу, який відбувся у готелі Єлизавети Юрушевої, були подружка Андрія Богдана Анастасія Слічна, телеведучі Катерина Осадча та Іванна Онуфрійчук, співачка Даша Астаф'єва та інші.

Фото оприлюднив JetSetter.

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Фото надані прес-службою, з Instagram Субботи та з сайту JetSetter