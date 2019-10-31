1994 vs. 2019: Корогодський у рімейку на "Хрещатик" Зіброва показав місто тоді і зараз

Бізнесмен і меценат Гарік Корогодський зробив рімейк-косплей легендарного кліпу "Хрещатик" Павла Зіброва 1994-го року.

Відеоряд в стилістиці 90-х точно передає деталі оригінального відео та доповнює його сучасними реаліями і антуражем вулиць Києва 2019-го.

"Я люблю киянок. Зібров любить киянок. Я люблю Зіброва. І, звичайно ж, Хрещатик", – зазначив Гарік.

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У версії "Хрещатик" 2.0 знялися Ната Жижченко (ONUKA), Анатолій Анатоліч, виконавиця ролі гуцулки Ксені в однойменному мюзиклі Варвара Ліщук та актори Інародного театру абсурду "Воробушек".

"Я кайфонув на зйомках. Було незвично, адже я не просто не співаю – я взагалі не співаю. Найбільше сподобалося, що підходили люди зі словами: "Павло, ми тебе любимо!", – зазначив Корогодський.

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