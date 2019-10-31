Фреймут із донькою в традиційних вбраннях з'явилися в "шлюбному" кліпі Горбачової. ВІДЕО

Телеведуча Ольга Фреймут та співачка Ольга Горбачова вирішили об'єднати зусилля та порадувати шанувальників їхньої творчості лірик-відео на пісню "Шлюб".

Співала Горбачова, а Фреймут, у традиційних бойківських вбраннях, з'являлася в різних побутових сценках - зокрема тягала за коси іншу молодичку.

Фреймут вжилася в роль

Старша донька телезірки Злата теж долучилася до проєкту.

Злату "видали заміж"

Із текстом "пісні-афірмації" дружина продюсера Юрія Нікітіна вирішила багато не мудрувати. Вона просто зліпила докупи різні прислів'я на тему шлюбу.

Слова народні, вокал Олі Горбачової

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:

Нагадаємо, Горбачова вважає себе ментором із жіночої мудрості та дає шанувальницям поради, як досягати оргазму, що робити, коли в чоловіка з'явилася коханка тощо.