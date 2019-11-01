Кароль із вушками, Сільченко з крилами та Кухар в золоті: як селебріті Хелловін святкували

1 листопада 2019, 13:00

31-го жовтня у київських закладах активно святкували Хелловін. Вулицями столиці ходили розмальовані любителі Ночі усіх святих, а селебріті змагалися за найцікавіший костюм.

Щоправда, так заморочуватися, як західні зірки, вітчизняні віпи не стали. Максимум, на що вони наважилися – крила, маски та яскравий мейкап.

Тіна Кароль вдягнула мереживну маску з вушками зайчика, Катя Сільченко перевдяглася янголом із золотими крилами, а Tayanna взагалі знехтувала хелловінську традицію і прийшла у звичайній сукні.

Фото зірок на святі в одному з київських ресторанів оприлюднив JetSetter.


 
Власниця готелю та дружина зе-депутата Єлизавета Юрушева вирішила, що маски буде достатньо
 
Тіна Кароль, як завжди, в костюмі сексі-діви
 
Соня Плакидюк виявилася більш сміливою у виборі хелловінського образу
 
Ким хотіла бути балерина Катерина Кухар цього Хелловіна - не до кінця зрозуміло
 
Дизайнерка Катя Сільченко була найблискучішою на вечірці
 
Демон Іраклі Макацарія
 
Іріша Блохіна з Олексієм Бринзаком прийшли у чорному
 
Чоловік Катерини Кухар Олександр Стоянов, схожий на вампіра, але чомусь із короною
 
Фаіна Тедеєва скромненько сховалася за віялом
 
Яна Алтухова теж обмежилася маскою і блискучою сукнею
 
Паєтки знову у тренді - доводить своїм вбранням Юлія Кавтарадзе
 
Tayanna не любить Хелловін чи костюмовані вечірки?

Фото JetSetter.ua


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