Кароль із вушками, Сільченко з крилами та Кухар в золоті: як селебріті Хелловін святкували

31-го жовтня у київських закладах активно святкували Хелловін. Вулицями столиці ходили розмальовані любителі Ночі усіх святих, а селебріті змагалися за найцікавіший костюм.
Щоправда, так заморочуватися, як західні зірки, вітчизняні віпи не стали. Максимум, на що вони наважилися – крила, маски та яскравий мейкап.
Тіна Кароль вдягнула мереживну маску з вушками зайчика, Катя Сільченко перевдяглася янголом із золотими крилами, а Tayanna взагалі знехтувала хелловінську традицію і прийшла у звичайній сукні.
Фото зірок на святі в одному з київських ресторанів оприлюднив JetSetter.
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Tayanna не любить Хелловін чи костюмовані вечірки?
Фото JetSetter.ua