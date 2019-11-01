Кароль із вушками, Сільченко з крилами та Кухар в золоті: як селебріті Хелловін святкували
1 листопада 2019, 13:00
31-го жовтня у київських закладах активно святкували Хелловін. Вулицями столиці ходили розмальовані любителі Ночі усіх святих, а селебріті змагалися за найцікавіший костюм.
Щоправда, так заморочуватися, як західні зірки, вітчизняні віпи не стали. Максимум, на що вони наважилися – крила, маски та яскравий мейкап.
Тіна Кароль вдягнула мереживну маску з вушками зайчика, Катя Сільченко перевдяглася янголом із золотими крилами, а Tayanna взагалі знехтувала хелловінську традицію і прийшла у звичайній сукні.
Фото зірок на святі в одному з київських ресторанів оприлюднив JetSetter.
Фото JetSetter.ua
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