Кароль із вушками, Сільченко з крилами та Кухар в золоті: як селебріті Хелловін святкували

31-го жовтня у київських закладах активно святкували Хелловін. Вулицями столиці ходили розмальовані любителі Ночі усіх святих, а селебріті змагалися за найцікавіший костюм.

Щоправда, так заморочуватися, як західні зірки, вітчизняні віпи не стали. Максимум, на що вони наважилися – крила, маски та яскравий мейкап.

Тіна Кароль вдягнула мереживну маску з вушками зайчика, Катя Сільченко перевдяглася янголом із золотими крилами, а Tayanna взагалі знехтувала хелловінську традицію і прийшла у звичайній сукні.

Фото зірок на святі в одному з київських ресторанів оприлюднив JetSetter.

Власниця готелю та дружина зе-депутата Єлизавета Юрушева вирішила, що маски буде достатньо

Тіна Кароль, як завжди, в костюмі сексі-діви

Соня Плакидюк виявилася більш сміливою у виборі хелловінського образу

Ким хотіла бути балерина Катерина Кухар цього Хелловіна - не до кінця зрозуміло

Дизайнерка Катя Сільченко була найблискучішою на вечірці

Демон Іраклі Макацарія

Іріша Блохіна з Олексієм Бринзаком прийшли у чорному

Чоловік Катерини Кухар Олександр Стоянов, схожий на вампіра, але чомусь із короною

Фаіна Тедеєва скромненько сховалася за віялом

Яна Алтухова теж обмежилася маскою і блискучою сукнею

Паєтки знову у тренді - доводить своїм вбранням Юлія Кавтарадзе

Tayanna не любить Хелловін чи костюмовані вечірки?

Фото JetSetter.ua