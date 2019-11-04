Ексчоловік Лорак похвалився вікендом із дочкою у Москві. ВІДЕО

Нещодавно в одному інтерв’ю Ані Лорак розказувала, що її ексчоловік проводив з дочкою Софією зовсім небагато часу і завжди був як гість на свято.

Але сам Мурат намагається скласти враження турботливого батька, який активно бере участь у житті дитини. Наприклад, проводить із нею вихідні, поки мама працює.

Так, минулого вікенду Софійка розважалася з татом і нянею у Москві. Про що Мурат, звісно ж, одразу повідомив у своєму Instagram.

Мурат злітав до доньки у Москву

Разом із татком Софія робила популярні серед дітей слайми.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Sofia ❤️ Love ❤️ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Публикация от Murat Nalcacioglu (@muratnalca) 2 Ноя 2019 в 1:33 PDT

Також дівчинка сама куховарила.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Мини-шеф ❤ #анилорак #шоудива Публикация от ©Новости, фан-аккаунт AniLorak (@karolina___lifenews___) 2 Ноя 2019 в 12:18 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram игра сокровищ Sofia ❤️❤️❤️❤️ Публикация от Murat Nalcacioglu (@muratnalca) 3 Ноя 2019 в 3:15 PST

Нагадаємо, Кароліна з Муратом розлучилися у січні після 10-ти років шлюбу. У вересні минулого року Софійка пішла в елітну московську школу.

Фото і відео з Instagram