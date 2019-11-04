Ексчоловік Лорак похвалився вікендом із дочкою у Москві. ВІДЕО
Понеділок, 4 листопада 2019, 10:04
Нещодавно в одному інтерв’ю Ані Лорак розказувала, що її ексчоловік проводив з дочкою Софією зовсім небагато часу і завжди був як гість на свято.
Але сам Мурат намагається скласти враження турботливого батька, який активно бере участь у житті дитини. Наприклад, проводить із нею вихідні, поки мама працює.
Так, минулого вікенду Софійка розважалася з татом і нянею у Москві. Про що Мурат, звісно ж, одразу повідомив у своєму Instagram.
Разом із татком Софія робила популярні серед дітей слайми.
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Також дівчинка сама куховарила.
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Нагадаємо, Кароліна з Муратом розлучилися у січні після 10-ти років шлюбу. У вересні минулого року Софійка пішла в елітну московську школу.
Фото і відео з Instagram
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