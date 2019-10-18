Лорак: Я більше не вірю у заміжжя

Співачка Ані Лорак уперше докладно розказала про своє розлучення з ексчоловіком та про нові стосунки.

Артистка зізналася виданню OK!, що заміж не збирається. Хоча з бойфрендом Єгором Глібом вони завжди на одній хвилі.

"Нарешті у мене відбулася переоцінка цінностей. Раніше у мене була тільки робота, робота, і це мій головний пріоритет. Я себе виправдовувала тим, що народжена артисткою, і маю гарувати. А сьогодні я кажу інакше: перша за все, я жінка, мати. Відбулося дуже багато змін. Можна сказати, я почала з чистого аркуша", - заявила Кароліна.

Кароліна почала все з чистого аркуша

"Розлучення було болісним. Будь-яке розлучення – трагедія, це боляче, це сумно, це розчарування. Розчарування у близькій людині. Що може бути болючіше, ніж те, коли ти вірила і знала, що в тебе поруч надійне плече. Звісно, це не сталося раптово. Я до останнього намагалася вирулити і переконувала себе, що все буде добре, що все налагодиться", - зізналася співачка.

"Також завжди є вибір, коли людина каже "пробач". Просте слово – і ти розумієш: або ти пробачаєш і знову вигадуєш собі ілюзію і в ній живеш, або ти кажеш: "Ні, я не готова, тому що я заслуговую на більше", - додала вона.

Дочку Лорак підготувала до розлучення.

"Я розповіла, що у дорослих бувають такі ситуації… До того ж, вона була свідком наших сцен, з’ясування стосунків. За великим рахунком, мій колишній чоловік і без того мало брав участі у її вихованні. У неї нема таких спогадів, що він прямо весь час був із нею поруч. Тато був як гість на свято", - зауважила Кароліна.

Лорак каже, що Мурат майже не брав участі у вихованні дочки, але сам він щосили намагався показатися у мережі зразковим татом

Що ж до її нового коханого – саундпродюсера Єгора Гліба, з ним Лорак познайомилася понад два роки тому.

"Це була просто дружба і спілкування двох душ, розуміння і підтримка, захоплення, повага та любов – тобто все те, що жінка має отримувати від чоловіка… Ми багато в чому схожі, але я – публічна людина, а він – ні, він дуже закритий, намагається ніде зі мною не з’являтися", - розповіла Кароліна.

"Нам завжди весело, ми завжди сміємося, слухаємо класну музику, ми завжди на одній хвилі, нам є про що поговорити", - запевнила вона.

Кароліна з Єгором уперше вийшли в люди в серпні. Він, до речі, на 14 років за неї молодший

У дочки з Єгором, за словами Лорак, чудові стосунки.

"Більше того, закладається правильний фундамент. Вона бачить нормальне спілкування чоловіка і жінки", - зауважила зірка.

Однак заміж Кароліна не збирається.

"Якщо чесно, я не готова виходити заміж. Зізнаюся, я більше не вірю у заміжжя. Не вірю в те, що це щось дає", - заявила вона.

Лорак розчарувалася у шлюбі, але не в коханні

Фото ОК! та з Instagram Лорак