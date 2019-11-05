3-річний син зняв Фреймут із чоловіком на килимі

Телеведуча Оля Фреймут та її чоловік Володимир Локотко романтично попозували на килимі, а в ролі фотографа виступив 3-річний синок пари Валерій.

А ще подружжя зробило селфі та похвалилося родинною ідилією в Instagram.

Фреймут із чоловіком влаштували романтичну мініфотосесію

"Люблю мою сім'ю", - написала Оля.

3-річний малюк був за фотографа

Нагадаємо, від Володимира в неї також є 2-річна донечка Євдокія, а від британського екса - старша дочка Злата, якій уже 13.

Фото з Instagram Фреймут