3-річний син зняв Фреймут із чоловіком на килимі
Вівторок, 5 листопада 2019, 17:45
Телеведуча Оля Фреймут та її чоловік Володимир Локотко романтично попозували на килимі, а в ролі фотографа виступив 3-річний синок пари Валерій.
А ще подружжя зробило селфі та похвалилося родинною ідилією в Instagram.
"Люблю мою сім'ю", - написала Оля.
Нагадаємо, від Володимира в неї також є 2-річна донечка Євдокія, а від британського екса - старша дочка Злата, якій уже 13.
Фото з Instagram Фреймут
Приєднуйтесь до дискусії