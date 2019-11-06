Матвієнко привітала дочку з повноліттям кульками та дорогим подарунком

6-го листопада старшій доньці співачки Тоні Матвієнко, Уляні виповнився 21 рік.

Матусі привітала свою доню у мережі та показала, який дорогий подарунок їй дістався.

"Сьогодні тобі 21, моє дитя. Ти перейшла у повнолітнє життя. Але для мене ти завжди маленька. Я хочу, щоб ти була щаслива, ніколи не переживала за дрібниці. Перетворюй все в радість, готуйся до прекрасного. Я завжди поруч", - написала Тоня у своєму Instagram та показала іменинницю у її новій автівці.

Уляні на 21 рік подарували патріотичний Smart

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Нагадаємо, нещодавно Тоня зізналася, що найбільшого порозуміння з мамою Ніною досягла лише після народження першої дочки.

Фото з Instagram