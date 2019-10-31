Ніна і Тоня Матвієнко знялися у сіро-коричневій гамі та поділилися секретами краси

Співочі мама з дочкою Ніна і Тоня Матвієнко разом знялися для модного бренду та розповіли про свої стосунки.

Тоня запевнила, що Ніна Митрофанівна завжди була чудовою мамою, і вони ніколи не мали критичних періодів у взаєминах.

Фото й інтерв’ю оприлюднив JetSetter.

За словами Тоні, справжнє порозуміння з мамою у неї відбулося після народження першої дочки Уляни.

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"Тоді я подорослішала. Це ще більше нас зблизило, а самі стосунки перейшли на новий рівень — ми почали розуміти одна одну як жінка жінку", - поділилася Антоніна.

72-річна Ніна і 38-річна Тоня Матвієнко попозували разом

"Так, до цього моменту було все закономірно. А коли Тоня у ранньому віці народила, я бачила, як вона була виснажена материнськими проблемами. Звісно, я приходила на допомогу. Також для мене було великим щастям, коли вона сказала: "Мама, я буду співати". До цього я бачила її талант, я чула її голос, але вона весь час пручалася, не хотіла бути, як я. А я й не вмовляла, бо бути артистом — це відповідальна справа", - згадала Матвієнко-старша.

Також Тоня зауважила, що у них з мамою завжди були хороші стосунки.

"Єдине, що інколи мама не погоджувалася з моїм вибором кавалерів. Але все одно я її не слухалася (посміхається). Її справа сказати про це, моя — почути та зробити висновки", - зазначила вона.

У Тоні, як відомо, дві дочки - Уляна від першого шлюбу та Ніна від Арсена Мірзояна

"Ще можуть виникати протиріччя у побуті, наприклад, коли пораємося на кухні. Тоня каже: я знаю сама, як краще. Але це її характер. Я не ображаюся", - додала Ніна Митрофанівна.

А ще дівчата розповіли про сімейні традиції та секрети краси.

"У нас є традиція, яку я унаслідувала від мами. На Великдень ми завжди вмиваємося свяченою водою і по личку водимо яєчком, яке забарвлене у червоний колір. І дійсно, якщо подивитися на мою шкіру обличчя та моїх сестер, вона здорова, рум’яна. Так, напевно, це генетика, але такий ритуал ми робимо щороку", - розказала Ніна Матвієнко.

"З самого дитинства я бачила, що мама ходить в масках. У мене така сама звичка. Я обожнюю креми та маски, доглядаю за тілом. Ми з мамою різні по догляду за собою. Я можу дозволити собі яскравий макіяж, мама — більш стриманий, вона майже не використовує декоративну косметику", - додала Тоня.

Фото JetSetter