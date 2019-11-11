Найперший склад "ВІА Гри", Мейхер та Винницька возз'єдналися для телетанців. ВІДЕО

Учасниці оригінального складу гурту "ВІА Гра", Надія Мейхер та Олена Вінницька згадали старі добрі часи та знову стали дуетом.

Зірки гьорлзбенду, який у 2020-му святкуватиме своє 20-річчя, виконали композицію "Я не вернусь" у черговому ефірі "Танців з зірками".

Надя та Олена понад 15 років не співали разом

Під їхнє пристрасне танго танцювала пара Дмитра Дікусара та актриси Вікторії Булітко.

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Але наважилися заради "телетанців"

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Нагадаємо, нещодавно Олена, яка залишила "ВІА Гру" в 2003-му, розповіла про те, як страждала від депресії та лежала у психлікарні.

Відео з YouTube