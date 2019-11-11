Найперший склад "ВІА Гри", Мейхер та Винницька возз'єдналися для телетанців. ВІДЕО
11 листопада 2019, 13:45
Учасниці оригінального складу гурту "ВІА Гра", Надія Мейхер та Олена Вінницька згадали старі добрі часи та знову стали дуетом.
Зірки гьорлзбенду, який у 2020-му святкуватиме своє 20-річчя, виконали композицію "Я не вернусь" у черговому ефірі "Танців з зірками".
Під їхнє пристрасне танго танцювала пара Дмитра Дікусара та актриси Вікторії Булітко.
ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:
Нагадаємо, нещодавно Олена, яка залишила "ВІА Гру" в 2003-му, розповіла про те, як страждала від депресії та лежала у психлікарні.
Відео з YouTube
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