Танці та поцілунки: Ляшко провів романтичний вечір на концерті Успенської. ВІДЕО

Лідер Радикалької партії Олег Ляшко вирішив відпочити від політики душею, і зробити це під пісні російської шансон-виконавиці Любові Успенської. Її концерт відбувся 10-го листопада в київському Палаці спорту.

Компанію 46-річному екснардепу склала, звісно ж, його дружина Росіта.

Олег Ляшко зводив свою Росіту на Успенську

Відео їхнього ніжного танцю з поцілунками розчулений Ляшко запостив у своєму Facebook.

Нагадаємо, цього літа Олег Валерійович та його Ростік святкували першу річницю весілля, хоча разом вони вже понад 20 років.

До слова, завітав на концерт Успенської й видавець Дмитро Гордон - віднедавна татусь сімох нащадків.

Успенська зібрала аншлаг у київському Палаці спорту

Підкорювала не лише співом, а й сміливими міні

Відео з Facebook, фото прес-служби