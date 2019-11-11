Танці та поцілунки: Ляшко провів романтичний вечір на концерті Успенської. ВІДЕО
11 листопада 2019, 17:30
Лідер Радикалької партії Олег Ляшко вирішив відпочити від політики душею, і зробити це під пісні російської шансон-виконавиці Любові Успенської. Її концерт відбувся 10-го листопада в київському Палаці спорту.
Компанію 46-річному екснардепу склала, звісно ж, його дружина Росіта.
Відео їхнього ніжного танцю з поцілунками розчулений Ляшко запостив у своєму Facebook.
Нагадаємо, цього літа Олег Валерійович та його Ростік святкували першу річницю весілля, хоча разом вони вже понад 20 років.
До слова, завітав на концерт Успенської й видавець Дмитро Гордон - віднедавна татусь сімох нащадків.
Відео з Facebook, фото прес-служби
Приєднуйтесь до дискусії