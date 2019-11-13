У клубі були любі танці: Дорн, Остапчук та Шабанов зняли рімейк на "ВВ"
Середа, 13 листопада 2019, 15:38
Іван Дорн разом із шоуменами Володимиром Остапчуком та Андрієм Шабановим знялися у рімейку на кліп гурту "Воплі Відоплясова" "Танці" 1989-го року.
Між іншим, саме це відео є першим кліпом в історії українського шоубізу.
Рімейк на "Танці" був знятий у рамках проєкту Онлайн-медіа СЛУХ.
Також у кліпі знялися Ян Гордієнко (YanGo), Макс Сердюк та Михайло Клименко.
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Нагадаємо, нещодавно рімейк на кліп Павла Зіброва зняв бізнесмен Гарік Корогодський.
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