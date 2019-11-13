У клубі були любі танці: Дорн, Остапчук і Шабанов зняли рімейк на "ВВ"

13 листопада 2019, 15:38

Іван Дорн разом із шоуменами Володимиром Остапчуком та Андрієм Шабановим знялися у рімейку на кліп гурту "Воплі Відоплясова" "Танці" 1989-го року.

Між іншим, саме це відео є першим кліпом в історії українського шоубізу.

Рімейк на "Танці" був знятий у рамках проєкту Онлайн-медіа СЛУХ.

 
Той випадок, коли Дорн косплеїть Скрипку

Також у кліпі знялися Ян Гордієнко (YanGo), Макс Сердюк та Михайло Клименко.

 
 
 
 

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Нагадаємо, нещодавно рімейк на кліп Павла Зіброва зняв бізнесмен Гарік Корогодський.


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