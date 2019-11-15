"Мамин суп": Alyona Alyona показала артхаусну кулінарію в новому ВІДЕО

Коли комусь починає здаватися, що реперці Alyona Alyona вже, мабуть, нічим дивувати та епатувати шанувальників, артистка перевершує сама себе.

Від нового кліпу зірки, "Мамин суп" аж кипить мережа.

Відео, яке триває майже 11 хвилин, і від якого починає страшенно хотітися їсти, порівнюють із артхаусним кіно.

Alyona Alyona представила "Мамин суп"

Починається кліп як сімейне кулінарне шоу...

...але ні

А рецептом того самого маминого супу Олена, про всяк випадок, поділилася в Instagram.

"Рецепт:

- стакан гречки;

- двi жменi сушених бiлих грибiв;

- цибуля та морква;

- картопля;

- смажений часник;

- сiль, сумiш перцiв;

- мамина любов 💔", - написала реперка.

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:

Нагадаємо, в одному з попередніх відео Alyona Alyona виступила в ролі готесси-захисниці від булінгу.

Відео з YouTube