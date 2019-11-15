52-річна Андерсон показала голі стегна й плечі у стильному ч/б
П'ятниця, 15 листопада 2019, 16:10
Американська фотомодель та актриса Памела Андерсон попозувала в ошатній сукні та капелюшку. Схоже, відбулася фотосесія ще навесні, але показати спекотні світлини 52-річна зірка вирішила лише тепер.
"Щаслива бути у Мадриді", - підписала фотографії Пем, заразом поставивши хештег із закликом покласти край коридам.
Між іншим, фотограф Кармело Редондо також знімав Андерсон у спідньому та в приспущеній спідничці для глянцевого видання.
Нагадаємо, серце секс-бомби Памели нині вільне. Влітку вона зі скандалом пішла від молодого бойфренда-футболіста, якого звинувачує у насильстві.
Фото з Instagram Андерсон та Редондо
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