52-річна Андерсон показала голі стегна й плечі у стильному ч/б

15 листопада 2019, 16:10

Американська фотомодель та актриса Памела Андерсон попозувала в ошатній сукні та капелюшку. Схоже, відбулася фотосесія ще навесні, але показати спекотні світлини 52-річна зірка вирішила лише тепер.

"Щаслива бути у Мадриді", - підписала фотографії Пем, заразом поставивши хештег із закликом покласти край коридам.

 
Андерсон оголила плечі в ошатному платті

 
Сеньйора Памела
 
 
Але, судячи з геотегу, знімали білявку не в Іспанії, а у Франції

Між іншим, фотограф Кармело Редондо також знімав Андерсон у спідньому та в приспущеній спідничці для глянцевого видання.

 
 
 
Красуня Пем не збирається відмовлятися від фотосесій у спідньому
 

Нагадаємо, серце секс-бомби Памели нині вільне. Влітку вона зі скандалом пішла від молодого бойфренда-футболіста, якого звинувачує у насильстві.

Фото з Instagram Андерсон та Редондо


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