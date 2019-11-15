52-річна Андерсон показала голі стегна й плечі у стильному ч/б

Американська фотомодель та актриса Памела Андерсон попозувала в ошатній сукні та капелюшку. Схоже, відбулася фотосесія ще навесні, але показати спекотні світлини 52-річна зірка вирішила лише тепер.

"Щаслива бути у Мадриді", - підписала фотографії Пем, заразом поставивши хештег із закликом покласти край коридам.

Андерсон оголила плечі в ошатному платті

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Сеньйора Памела

Але, судячи з геотегу, знімали білявку не в Іспанії, а у Франції

Між іншим, фотограф Кармело Редондо також знімав Андерсон у спідньому та в приспущеній спідничці для глянцевого видання.

Красуня Пем не збирається відмовлятися від фотосесій у спідньому

Нагадаємо, серце секс-бомби Памели нині вільне. Влітку вона зі скандалом пішла від молодого бойфренда-футболіста, якого звинувачує у насильстві.

Фото з Instagram Андерсон та Редондо