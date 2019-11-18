Полякова у новому кліпі підняла мертвих із могил та опинилася в порносцені
18 листопада 2019, 17:53
Співачка Оля Полякова презентувала танцювальний кліп з неочікуваними поворотами сюжету.
У відео на пісню "Эй, секундочку" артистка влаштувала несамовиті танці у пологовому, потрапила у відому сцену з порно та навіть оживила зомбі, які просто таки полізли із могил і затанцювали з нею.
"Ми намагалися вас здивувати і зняти кліп на трек, який змусить танцювати будь-кого", - написала Оля в Instagram.
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Нагадаємо, не так давно Полякова була у гастротурі в Італії разом зі старшою дочкою.
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