Полякова у новому кліпі підняла мертвих із могил та опинилася в порносцені

Співачка Оля Полякова презентувала танцювальний кліп з неочікуваними поворотами сюжету.

У відео на пісню "Эй, секундочку" артистка влаштувала несамовиті танці у пологовому, потрапила у відому сцену з порно та навіть оживила зомбі, які просто таки полізли із могил і затанцювали з нею.

"Ми намагалися вас здивувати і зняти кліп на трек, який змусить танцювати будь-кого", - написала Оля в Instagram.

Полякова любить блиск, стиль диско і дивувати

Яка ж Оля без кокошника

Ця сцена з порно стала мемом ще три роки тому, і Оля вирішила її згадати

Приблизно такі емоції викликає новий кліп Полякової

Навіть мерці не встояли перед треком Олі

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:

Нагадаємо, не так давно Полякова була у гастротурі в Італії разом зі старшою дочкою.