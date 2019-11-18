Полякова у новому кліпі підняла мертвих із могил та опинилася в порносцені

18 листопада 2019, 17:53

Співачка Оля Полякова презентувала танцювальний кліп з неочікуваними поворотами сюжету.

У відео на пісню "Эй, секундочку" артистка влаштувала несамовиті танці у пологовому, потрапила у відому сцену з порно та навіть оживила зомбі, які просто таки полізли із могил і затанцювали з нею.

"Ми намагалися вас здивувати і зняти кліп на трек, який змусить танцювати будь-кого", - написала Оля в Instagram.

 
Полякова любить блиск, стиль диско і дивувати

 
 
Яка ж Оля без кокошника
 
 
Ця сцена з порно стала мемом ще три роки тому, і Оля вирішила її згадати
 
Приблизно такі емоції викликає новий кліп Полякової
 
 
Навіть мерці не встояли перед треком Олі

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Нагадаємо, не так давно Полякова була у гастротурі в Італії разом зі старшою дочкою.


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