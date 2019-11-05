Полякова влаштувала собі і доньці гастрономічні канікули в Італії

Нещодавно співачка Оля Полякова здійснила одну зі своїх мрій. Вона з’їздила у гастрономічну відпустку до відомої російської гастро-блогерки Ніки Белоцерковської в Італію.

Компанію у поїданні вишуканих смаколиків артистці склала її старша донька Маша.

Маша і Оля Полякови відвідали італійську резиденцію фудблогерки і відомої куховарки Белоніки (або Ніки Белоцерковської)

"Я 5 років спостерігала за нею в Інсті (хто не був, зараз же йдіть, там естетичний рай!) Я робила гастрономічні тури її рекомендованими ресторанами, а за мною їздили по п'ятах вже мої шанувальники, готувала за її рецептами все і скуповувала книжки і програми! Коротше, я за 7 місяців запланувала цю поїздку… Це якесь щастя, що ми там бачили і їли", - з захопленням написала Полякова у своєму Instagram.

Дівчата так туди хотіли, що навіть не побоялися наїсти собі зайві кіло

Фото в купальнику теж було

Нагадаємо, перед тим, як поїхати до Белоніки, Полякова хвалилася, що скинула 5 кіло.

Фото з Instagram