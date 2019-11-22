Брежнєва "гріється" власними фото в купальнику з минулорічного відпочинку

П'ятниця, 22 листопада 2019, 10:56

Співачка Віра Брежнєва винайшла власний спосіб того, як пережите холодний листопад.

Вона переглядає свої фото з теплого відпочинку біля океану та ділиться ними з прихильниками у мережі.  

"Фіолетові сутінки ... 💜 Торішні фото з моря допомагають мені терпляче проживати листопад - 6", - написала артистка і запостила кілька світлин себе в купальнику на тлі заходу сонця. 

 
На вулиці стало холодніше - час діставати фото в купальнику 
 
Або просто роздивлятися красиву Віру 
 
А до літа ще так багато
 
"Природна та прекрасна", - пишуть Брежнєвій під фото
 

Нагадаємо, нещодавно Брежнєва показала бекстейдж фотосесії без ретуші та фотошопу. 

Фото з Instagram

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