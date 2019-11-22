Брежнєва "гріється" власними фото в купальнику з минулорічного відпочинку
П'ятниця, 22 листопада 2019, 10:56
Співачка Віра Брежнєва винайшла власний спосіб того, як пережите холодний листопад.
Вона переглядає свої фото з теплого відпочинку біля океану та ділиться ними з прихильниками у мережі.
"Фіолетові сутінки ... 💜 Торішні фото з моря допомагають мені терпляче проживати листопад - 6", - написала артистка і запостила кілька світлин себе в купальнику на тлі заходу сонця.
Нагадаємо, нещодавно Брежнєва показала бекстейдж фотосесії без ретуші та фотошопу.
Фото з Instagram
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