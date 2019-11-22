Брежнєва "гріється" власними фото в купальнику з минулорічного відпочинку

Співачка Віра Брежнєва винайшла власний спосіб того, як пережите холодний листопад.

Вона переглядає свої фото з теплого відпочинку біля океану та ділиться ними з прихильниками у мережі.

"Фіолетові сутінки ... 💜 Торішні фото з моря допомагають мені терпляче проживати листопад - 6", - написала артистка і запостила кілька світлин себе в купальнику на тлі заходу сонця.

На вулиці стало холодніше - час діставати фото в купальнику

Або просто роздивлятися красиву Віру

А до літа ще так багато

"Природна та прекрасна", - пишуть Брежнєвій під фото

Нагадаємо, нещодавно Брежнєва показала бекстейдж фотосесії без ретуші та фотошопу.

Фото з Instagram