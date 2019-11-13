Без обробок, ретуші, фільтрів: Брежнєва показала бекстейдж своєї гламурної фотозйомки

Співачка Віра Брежнєва, яка останнім часом часто радує фанів своїми гламурними фотосесіями для глянців, вирішила по-чесному показати й бекстейдж.

"Живими" кадрами 37-річна білявка поділилася в Instagram.

Віра показала, як її знімали для чергового глянцю

"Коли відбувається зйомка для журналу, для друку вибираються найкрасивіші, найакуратніші кадри. Далі вони обробляються, і картинка стає ідеальною! Але мені іноді так подобаються випадково зроблені кадри, живі, котрі нікуди не йдуть, але, завдяки тому, що є Instagram, із можна теж показати!", - написала Віра.

Співачка запевнила, що тут вона без ретуші

"Без обробок, ретуші, фільтрів. Де я, знов-таки, спокійна та зосереджена на процесі зйомок", - додала вона.

Брежнєва любить "живі" кадри

Нагадаємо, нещодавно Брежнєва подалася в дизайнерки взуття та романтично попозувала з італійським "колегою".

Фото з Instagram Брежнєвої