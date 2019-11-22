Кароль у мереживі коло океану закликала "іти на життя". ВІДЕО

П'ятниця, 22 листопада 2019, 12:11

Тіна Кароль презентувала кліп на російськомовну пісню "Иди на жизнь", в якому багато символізму.

У відео співачка прагне почути свій внутрішній голос, прислухатися до "своєї внутрішньої дитини".

"Усередині кожного з нас є маленька дитина, голос якої потрібно і важливо чути протягом усього життя. Хто ж пророкує нам долю? Ніхто, доля всередині нас! Ми самі собі компас і путівник, потрібно тільки правильно і щиро робити свій вибір по життю", - упевнена Тіна.

До речі, кліп, режисером якого виступила Поллі Пірс, знімався в Лос-Анджелесі.

 
Любить Кароль знімати життєстверджуючі маніфести 
 
Та піднімати філософські теми у своїх піснях
 
Дівчинка у кліпі сиволізує внутрішній голос Тіни 
 
 

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