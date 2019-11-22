Кароль у мереживі коло океану закликала "іти на життя". ВІДЕО
22 листопада 2019, 12:11
Тіна Кароль презентувала кліп на російськомовну пісню "Иди на жизнь", в якому багато символізму.
У відео співачка прагне почути свій внутрішній голос, прислухатися до "своєї внутрішньої дитини".
"Усередині кожного з нас є маленька дитина, голос якої потрібно і важливо чути протягом усього життя. Хто ж пророкує нам долю? Ніхто, доля всередині нас! Ми самі собі компас і путівник, потрібно тільки правильно і щиро робити свій вибір по життю", - упевнена Тіна.
До речі, кліп, режисером якого виступила Поллі Пірс, знімався в Лос-Анджелесі.
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