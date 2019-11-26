52-річна Кідман оголила живіт і розпустила коси в чуттєвій фотосесії для журналу

Австралійська актриса Ніколь Кідман прикрасила обкладинку ювілейного, 60-го випуску свого "рідного" журналу Vogue Australia.

52-річна зірка позувала в багатошарових та напівпрозорих екстравагантних вбраннях. Авторами фотосесії став відомий голландський дует Inez van Lamsweerde та Vinoodh Matadin.

Ніколь Кідман на обкладинці австралійського Vogue

Як зазначає видання, це вже увосьме Ніколь знялася для його обкладинки. І щоразу для світової кінодіви це стає поновленням її глибокого зв'язку з рідною країною.

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Актрисі 52 роки

Зірка "Догвілля" вже ввосьме прикрашає обкладинку цього журналу

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vogue Australia (@vogueaustralia) 24 Ноя 2019 в 1:02 PST

Нагадаємо, цього літа в Ніколь Кідман збулася її величезна мрія.

Фото з сайту Vogue Australia та з Instagram