52-річна Кідман оголила живіт і розпустила коси в чуттєвій фотосесії для журналу
26 листопада 2019, 10:40
Австралійська актриса Ніколь Кідман прикрасила обкладинку ювілейного, 60-го випуску свого "рідного" журналу Vogue Australia.
52-річна зірка позувала в багатошарових та напівпрозорих екстравагантних вбраннях. Авторами фотосесії став відомий голландський дует Inez van Lamsweerde та Vinoodh Matadin.
Як зазначає видання, це вже увосьме Ніколь знялася для його обкладинки. І щоразу для світової кінодіви це стає поновленням її глибокого зв'язку з рідною країною.
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Нагадаємо, цього літа в Ніколь Кідман збулася її величезна мрія.
Фото з сайту Vogue Australia та з Instagram
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