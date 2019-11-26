Нікітюк показалася до і після мейкапу та в бікіні зі шлангом

Телеведуча Леся Нікітюк вже неодноразово доводила, що вона – дівчина без комплексів.

Зірка легко може показатися без косметики та запитати у своїх підписників, яке фото їм подобається – до чи після макіяжу.

Саме так вона і зробила у своєму Instagram.

Думки фолловерів Лесі розділилися, але за 1-ше фото проголосували багато

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А ще довгонога Нікітюк потішила френдів світлиною в купальнику зі шлангом. І заразом прорекламувала своє нове телешоу.

Леся у ретро-бікіні та зі шлангом ефектно виглядає навіть на тлі маршрутки

Нагадаємо, у жовтні Нікітюк виповнилося 32, і вона гучно відзначила день народження поцілунком з Олею Поляковою.

Фото з Instagram