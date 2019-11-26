Нікітюк показалася до і після мейкапу та в бікіні зі шлангом
Вівторок, 26 листопада 2019, 11:51
Телеведуча Леся Нікітюк вже неодноразово доводила, що вона – дівчина без комплексів.
Зірка легко може показатися без косметики та запитати у своїх підписників, яке фото їм подобається – до чи після макіяжу.
Саме так вона і зробила у своєму Instagram.
А ще довгонога Нікітюк потішила френдів світлиною в купальнику зі шлангом. І заразом прорекламувала своє нове телешоу.
Нагадаємо, у жовтні Нікітюк виповнилося 32, і вона гучно відзначила день народження поцілунком з Олею Поляковою.
Фото з Instagram
Приєднуйтесь до дискусії