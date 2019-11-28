Яма з дружиною у теплих тонах пострибали та пообіймалися на камеру
28 листопада 2019, 16:57
Хореограф Влад Яма разом із дружиною Ліліаною влаштували собі романтичну фотосесію.
Фотографка Катерина Маслова зняла пару у білих сорочках, теплих коричневих светрах та стильних бежевих вбраннях.
Закохані і стрибали, і обіймалися, і позували поодинці.
Фото авторка виклала у своєму Instagram.
Нагадаємо, Яма одружився ще у 2015-му році. Наступного ж року у них з Ліліаною народився син Леон, якого вони досі не показували.
Фото з Instagram
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