Яма з дружиною у теплих тонах пострибали та пообіймалися на камеру

Четвер, 28 листопада 2019, 16:57

Хореограф Влад Яма разом із дружиною Ліліаною влаштували собі романтичну фотосесію. 

Фотографка Катерина Маслова зняла пару у білих сорочках, теплих коричневих светрах та стильних бежевих вбраннях. 

Закохані і стрибали, і обіймалися, і позували поодинці. 

Фото авторка виклала у своєму Instagram.

 
Влад і Ліліана разом уже багато років, але досі виглядають так, ніби тільки-но закохалися
 
 
У подружжя є син Леон
 
 
 
 
Ліліана продемонструвала стрункі ніжки на контрасті з оверсайз-светром
 

Нагадаємо, Яма одружився ще у 2015-му році. Наступного ж року у них з Ліліаною народився син Леон, якого вони досі не показували

Фото з Instagram

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