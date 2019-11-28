Яма з дружиною у теплих тонах пострибали та пообіймалися на камеру

Хореограф Влад Яма разом із дружиною Ліліаною влаштували собі романтичну фотосесію.

Фотографка Катерина Маслова зняла пару у білих сорочках, теплих коричневих светрах та стильних бежевих вбраннях.

Закохані і стрибали, і обіймалися, і позували поодинці.

Фото авторка виклала у своєму Instagram.

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Влад і Ліліана разом уже багато років, але досі виглядають так, ніби тільки-но закохалися

У подружжя є син Леон

Ліліана продемонструвала стрункі ніжки на контрасті з оверсайз-светром

Нагадаємо, Яма одружився ще у 2015-му році. Наступного ж року у них з Ліліаною народився син Леон, якого вони досі не показували.

Фото з Instagram