Alekseev привіз кохану "ВІА Гру" Синецьку на премію M1

Співак Микита Алєксєєв або просто Alekseev уперше з’явився на київському світському заході разом зі своєю дівчиною – учасницею гурту "ВІА Гра" Уляною Синецькою.

Парочка завітала на церемонію нагородження премією M1 Music Awards 30-го листопада.

Alekseev раптом приїхав на премію М1 та ще й зі своєю російською подружкою

В інтерв’ю "Світському життю" артист зізнався, що навіть подумує про одруження з коханою. І хоча руку і серце ще не пропонував, із можливою тещею познайомився.

"Я знаю Улянину маму, ми познайомилися нещодавно. Я приїхав до коханої додому, і ми поспілкувалися. З кулінарної точки зору також відпочивав на повну, тому що для мене приготували дуже багато страв. Це любов з першого погляду", – розповів Alekseev.

Парочка вже не приховує свій роман

Сама ж Уляна зізналася, що говорила з продюсером Костянтином Меладзе про свій роман.

"Насправді Костянтин тільки підтримує наш союз. Він за справжнє кохання, бо для творчої людини дуже важливо бути коханою чи навпаки – страждати. У моєму випадку у нас все чудово, я дуже кохаю Микиту", – заявила 23-річна Синецька.

Попереду заручини?

Нагадаємо, чутки про роман Алексєєва з Синецькою з'явилися ще у квітні, але тоді пара їх не підтвердила.



Фото з Instagram