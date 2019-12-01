Monatik, "Время и Стекло" та Каменських зібрали найбільше нагород премії M1 Music Awards

В останній день осені у Палаці Спорту відбулася п’ята щорічна церемонія нагородження премією М1 Music Awards.

Серед тріумфаторів цього року опинилися майже ті самі артисти – Діма Монатік, Тіна Кароль, Настя Каменських та "Время и Стекло".

Вєрка Сердючка отримала почесну нагороду за внесок у розвиток національної індустрії.

Нарешті внесок Вєри оцінили по достоїнству

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А Тіна Кароль з піснею "Сила высоты" стала переможницею у категорії "Золотий грамофон".

А торік Тіна отримала ту саму нагороду , що і Сердючка цього року

Співачкою року назвали Настю Каменських. Також вона отримала нагороду у номінації "Червона рута".

На червоні доріжці Настя, схоже, була без трусиків під сукнею. Взяла приклад із західних колег

До речі, цю нагороду Настя отримує вже другий рік поспіль, ніби інших співачок у нас нема

Одразу три статуетки поніс додому Діма Монатік. Він став "Співаком року" і переміг у категоріях "Кліп року" і "Dance parade".

Проривом року став учасник "Євробачення"-2018 від України Melovin.

Melovin брав участь у "Євробаченні"-2018, але тільки зараз став Проривом

Гурт "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" нагородили у категорії "Рок, тільки рок!".

Нарешті у рок-номінації відзначили когось нового

І нарешті "Время и Стекло" дістали аж три нагороди: як "Гурт року", як "Favorit року" та за "Хіт року".

"Время и Стекло" знову "Гурт року". Уже вчетверте

Серед гостей червоної доріжки особливо була помітна реперка Alyona Alyona в прозорій червоній сукні на купальник та співачка Злата Огнєвіч у ніжому вбранні.

Злата Огнєвіч освітлила волосся та вибрала для доріжки "голлівудську" сукню

А от Катя Осадча прийшла у ч/б

Гімнастка і віднедавна танцівниця Ганна Різатдінова завітала на премію у компанії свого партнера по телетанцях Олександра Прохорова

Фронтвумен "The Hardkiss" Юлія Саніна

Діджейка Нана на премії не претендує, але ж це не привід на них не ходити

Даша Астаф'єва у дещо готичному образі пройшлася хідником у компанії шеф-редактора Playboy Влада Іваненка

Сергій Бабкін вигуляв жовті черевики та дружину з новою зачіскою

Продюсерка Ірина Горова з дочкою Натою і сином Андрієм

Олег Винник, який торік був "Співаком року", вже не приховує свою даму?

Фото JetSetter.ua та з Instagram зірок