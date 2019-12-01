Monatik, "Время и Стекло" та Каменських зібрали найбільше нагород премії M1 Music Awards
В останній день осені у Палаці Спорту відбулася п’ята щорічна церемонія нагородження премією М1 Music Awards.
Серед тріумфаторів цього року опинилися майже ті самі артисти – Діма Монатік, Тіна Кароль, Настя Каменських та "Время и Стекло".
Вєрка Сердючка отримала почесну нагороду за внесок у розвиток національної індустрії.
А Тіна Кароль з піснею "Сила высоты" стала переможницею у категорії "Золотий грамофон".
Співачкою року назвали Настю Каменських. Також вона отримала нагороду у номінації "Червона рута".
Одразу три статуетки поніс додому Діма Монатік. Він став "Співаком року" і переміг у категоріях "Кліп року" і "Dance parade".
Проривом року став учасник "Євробачення"-2018 від України Melovin.
Гурт "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" нагородили у категорії "Рок, тільки рок!".
І нарешті "Время и Стекло" дістали аж три нагороди: як "Гурт року", як "Favorit року" та за "Хіт року".
Серед гостей червоної доріжки особливо була помітна реперка Alyona Alyona в прозорій червоній сукні на купальник та співачка Злата Огнєвіч у ніжому вбранні.
Фото JetSetter.ua та з Instagram зірок