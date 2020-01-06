Кутя з коньячком: Сумська поділилася своїм фірмовим рецептом

Якщо ви раптом ще на наготували смачної куті для різдвяної вечері, то можете скористатися фірмовим рецептом народної артистки Ольги Сумської. Вона якраз поділилася ним у своєму Instagram.

Причому, секретним інгредієнтом куті від Ольги є коньячок та цукати.

За рецептом Сумської, треба взяти пшеницю швидкого приготування, відварити її, але не переварити.

Потім окремо запарити сухофрукти: курагу, родзинки, чорнослив, груші, яблука – за смаком. І важливо зберегти рідину, у якій вони запарювалися, щоб потім додати до куті.

Ольга любить куховарити, тож і кутю до святої вечері сама готує

"Також окремо запарюємо грецькі горіхи, аби з них вийшла гіркота. Далі беремо мак, заливаємо водою, додаємо пару ложок цукру і варимо 15 хвилин на малому вогні, потім перетираємо у макітрі або мелемо на м’ясорубці", - радить Ольга.

Сумська частенько балує чоловіка смаколиками, але і він її також

"Зварену пшеницю (якщо не знайшли, можна замінити булгуром, рисом) змішуємо з подрібненими сухофруктами (перемолоти) і перетертим маком. Зараз якраз час меду. Його додаємо за смаком. Якщо суміш суха, долийте навару з сухофруктів", - розказує актриса.

"Отже, все наче є, але чогось не вистачає! Секретні інгредієнти: трохи цукатів і ложку коньяку для аромату. Таку кутю можна їсти тричі на день весь тиждень. І не набридне. Потім, звісно, не влазиш в жодні штани, але яке задоволення! Всім смачного! Гарного свята! Христос ся рождає!" - поділилася Сумська.

До слова, Сумська має домашню книгу рецептів, і про деякі страви з неї вже розповідала раніше

Фото з Instagram

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