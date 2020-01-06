Пономарьов із Винником та його білявкою заколядували в ч/б

Напередодні новорічних свят співаки Олександр Пономарьов та Олег Винник зустрілися в студії й виконали колядку "Добрий вечір тобі, пане господарю!".

Допомогла їм бек-вокалістка і, за чутками, дама серця Олега, Таюне.

Усе це музиканти записали на відео в чорно-білому форматі та виклали на YouTube.

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Кліп, між іншим, начебто зняли з одного дубля у рамках проекту "Пономарьов лайф студіо", де кожна пісня записується виключно наживо.