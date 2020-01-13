Різатдінова у ванній стала догори дригом та поприсідала з сином

Гімнастка Ганна Різатдінова навіть у неділю зранку не лінується постояти у йога-позах.

Наприклад, 12-го січня Аня робила це у ванній. А потім ще й поприсідала у компанії дворічного сина Роми.

Свої домашні воркаути спортсменка виклала в Instagram. А ще вона зізналася, що кожен день починає зі зважування.

"Уже, мабуть, звичка після спорту. Після конкретної цифри на вагах, мені легше розуміти в якому обсязі я можу їсти протягом дня", - пояснила Аня.

Аня щоранку стає на ваги

А ще - на голову

У подібній позі якось показувалася голою Наталія Корольова

До речі, нещодавно Різатдінова показала сина-копію Онищенка коло ялинки.

Фото з Instagram