Різатдінова у ванній стала догори дригом та поприсідала з сином

Понеділок, 13 січня 2020, 13:28

Гімнастка Ганна Різатдінова навіть у неділю зранку не лінується постояти у йога-позах.

Наприклад, 12-го січня Аня робила це у ванній. А потім ще й поприсідала у компанії дворічного сина Роми.

Свої домашні воркаути спортсменка виклала в Instagram. А ще вона зізналася, що кожен день починає зі зважування.

"Уже, мабуть, звичка після спорту. Після конкретної цифри на вагах, мені легше розуміти в якому обсязі я можу їсти протягом дня", - пояснила Аня.

 
Аня щоранку стає на ваги
 
А ще - на голову
 
У подібній позі якось показувалася голою Наталія Корольова
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

So proud of my little #champion 🥰💪🏼🏋🏼‍♀️ #sport #motivation #goodshape #motherson #body #passion @underarmourukraineofficial @underarmour #underarmour

Публикация от Anna Rizatdinova (@anna_rizatdinova) 12 Янв 2020 в 8:45 PST

До речі, нещодавно Різатдінова показала сина-копію Онищенка коло ялинки.

Фото з Instagram

powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії
Останні матеріали
Більше матеріалів