Різатдінова показала сина-копію Онищенка коло ялинки
Гімнастка Ганна Різатдінова зустріла новий рік в Дубаї, а на Різдво повернулася до Києва та зводила 2-річного синочка на ялинку.
Спортивна матуся виклала фото з Ромою, який дуже схожий на свого тата – Олександра Онищенка.
А в Дубаї Різадтінова виклала лише одне фото з пляжу, зате в купальнику і в шапочці Санти Клауса.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Нагадаємо, про розставання з Онищенком Різатдінова повідомила у серпні 2019-го. Потім вона багато розказувала про їхні стосунки та навіть зізналася, що готова була поїхати за Олександром на край світу.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Різатдінова розказала про стосунки з партнером по телетанцях, та чому не пішла в політику
Різатдінова вразила мокрою еротикою на паркеті та показала, з ким уперше відчула себе жінкою
Різатдінова про "красиве кохання" з Онищенком: Від мене відвернулися майже всі