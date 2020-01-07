Різатдінова показала сина-копію Онищенка коло ялинки

Гімнастка Ганна Різатдінова зустріла новий рік в Дубаї, а на Різдво повернулася до Києва та зводила 2-річного синочка на ялинку.

Спортивна матуся виклала фото з Ромою, який дуже схожий на свого тата – Олександра Онищенка.

Ганна запевняє, що Олександр постійно спілкується з сином в онлайні

А в Дубаї Різадтінова виклала лише одне фото з пляжу, зате в купальнику і в шапочці Санти Клауса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Happy new year world 🎁🎁🎁 #2020 Публикация от Anna Rizatdinova (@anna_rizatdinova) 31 Дек 2019 в 2:30 PST

Нагадаємо, про розставання з Онищенком Різатдінова повідомила у серпні 2019-го. Потім вона багато розказувала про їхні стосунки та навіть зізналася, що готова була поїхати за Олександром на край світу.

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