Куба-лібре: Лебідь показалася верхи на Розенку та у фруктовому бікіні

Телеведуча Олена-Крістіна Лебідь і колишній міністр Павло Розенко вирішили зустріти рік яскраво і екзотично. Тому гайнули аж на Кубу.

У своєму Facebook закохані активно ділилися враженнями і фото з пляжу та з міста. Лебідь, між іншим, встигла вигуляти кілька різних купальників.

За словами Олени-Крістіни, з сервісом на Кубі великі проблеми. Особливо з орендою авто та інтернетом.

"Кокос і ананаси там справді солодющі й соковиті. Зате місцеві апельсини – кислятина. На дорогах немає заторів, тому що майже немає машин – старенькі Жигулі, Москвичі та флагмани дорожнього трафіку – ретро-автомобілі під туристів, нереальних кольорів і моделей", - поділилася телеведуча.

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Олена-Крістіна з Павлом познайомилися з екзотикою Куби

"Там немає сервісу. І навіть вологі серветки – проблема! Немає у продажу. Краще взяти 10 пачок з дому. У магазині вибір – порожні полиці, квасоля, томати, порожні полиці, сік один, апельсиновий, зате алкоголю – вдосталь", - розказала Олена-Крістіна.

Лебідь вирішила наблизитися до місцевих у буквальному розумінні

"Інтернет - за картками. Але! Знайти точку вай-фаю – це веселий квест. Згодом ми навчилися розпізнавати, де натовп людей, які втупилися в телефон, там Wi-Fi. Але через те, що в такі точки збігаються всі жителі міста і всі туристи, інтернет там "дуже вибачливий": "Вибачте, ну, як можу. Так, без картинок. Так, не можете оновити ФБ", - жартома зазначила обраниця Розенка.

"У кафе теж немає Інтернету. Там навіть заведено вішати таблички "У нас немає Wi-Fi, щоб ви ГОВОРИЛИ одне з одним". А взагалі, Куба – це вічнозелений рай! І так, іноді дуже навіть добре, що рай без Wi-Fi", - підсумувала Лебідь.

Розенко з Лебідь полюбляють вмощуватися на спині одне в одного

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