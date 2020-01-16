Кроуфорд та Шейк мокрими знялися для календаря-гороскопу

16 січня 2020, 15:30

Супермоделі Сінді Кроуфорд, Ірина Шейк, Кендіс Свейнпол, Стелла Максвелл, Даутцен Круз та інші відомі красуні попозували для незвичного календаря - зi знаками зодіаку.

Ідея належить ексредакторці французького Vogue, іконі моди Карін Ройтфельд.

Причому продається календар із красунями не в паперовому форматі. Дванадцять зображень надруковано на футболках.

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Публикация от Carine Roitfeld (@carineroitfeld) 15 Янв 2020 в 7:26 PST

Усі гроші з продажів надійдуть до благодійних фондів, особисто обраних героїнями. 53-річна Кроуфорд (за знаком вона Риби), наприклад, обрала Women's Guild, яка фінансує медичні дослідження.


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Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford) 15 Янв 2020 в 7:01 PST

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Публикация от Stella! (@stellamaxwell) 15 Янв 2020 в 6:14 PST

 
Ірина Шейк
 
Стелла Максвелл
 
Кендіс Свейнпол
 
Даутцен Круз
 
Кріс Грікайте
 
Маріякарла Босконо
 
Гуіневере ван Сін
 
Керолін Мерфі
 
Анок Яй
 
Алек Век
 
Драг-квін Miss Fame

Нагадаємо, темою цьогорічного календаря Pirelli стали зіркові Джульєтти.

Фото з сайту CR Studio

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