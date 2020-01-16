Кроуфорд та Шейк мокрими знялися для календаря-гороскопу

Четвер, 16 січня 2020, 15:30

Супермоделі Сінді Кроуфорд, Ірина Шейк, Кендіс Свейнпол, Стелла Максвелл, Даутцен Круз та інші відомі красуні попозували для незвичного календаря - зi знаками зодіаку.

Ідея належить ексредакторці французького Vogue, іконі моди Карін Ройтфельд. 

Причому продається календар із красунями не в паперовому форматі. Дванадцять зображень надруковано на футболках.

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Публикация от Carine Roitfeld (@carineroitfeld) 15 Янв 2020 в 7:26 PST

Усі гроші з продажів надійдуть до благодійних фондів, особисто обраних героїнями. 53-річна Кроуфорд (за знаком вона Риби), наприклад, обрала Women's Guild, яка фінансує медичні дослідження.

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Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford) 15 Янв 2020 в 7:01 PST

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Публикация от Stella! (@stellamaxwell) 15 Янв 2020 в 6:14 PST

 
Ірина Шейк 
 
Стелла Максвелл 
 
Кендіс Свейнпол 
 
Даутцен Круз 
 
Кріс Грікайте 
 
Маріякарла Босконо 
 
Гуіневере ван Сін 
 
Керолін Мерфі 
 
Анок Яй 
 
Алек Век 
 
Драг-квін Miss Fame 

Нагадаємо, темою цьогорічного календаря Pirelli стали зіркові Джульєтти.

Фото з сайту CR Studio 

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