Кроуфорд та Шейк мокрими знялися для календаря-гороскопу
16 січня 2020, 15:30
Супермоделі Сінді Кроуфорд, Ірина Шейк, Кендіс Свейнпол, Стелла Максвелл, Даутцен Круз та інші відомі красуні попозували для незвичного календаря - зi знаками зодіаку.
Ідея належить ексредакторці французького Vogue, іконі моди Карін Ройтфельд.
Причому продається календар із красунями не в паперовому форматі. Дванадцять зображень надруковано на футболках.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Усі гроші з продажів надійдуть до благодійних фондів, особисто обраних героїнями. 53-річна Кроуфорд (за знаком вона Риби), наприклад, обрала Women's Guild, яка фінансує медичні дослідження.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Нагадаємо, темою цьогорічного календаря Pirelli стали зіркові Джульєтти.
Фото з сайту CR Studio
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Коси не висушила, макіяж не змила: Кроуфорд показала, якою встала після ночі. ФОТО
Приєднуйтесь до дискусії