Кроуфорд та Шейк мокрими знялися для календаря-гороскопу

Супермоделі Сінді Кроуфорд, Ірина Шейк, Кендіс Свейнпол, Стелла Максвелл, Даутцен Круз та інші відомі красуні попозували для незвичного календаря - зi знаками зодіаку.

Ідея належить ексредакторці французького Vogue, іконі моди Карін Ройтфельд.

Причому продається календар із красунями не в паперовому форматі. Дванадцять зображень надруковано на футболках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Carine Roitfeld (@carineroitfeld) 15 Янв 2020 в 7:26 PST

Усі гроші з продажів надійдуть до благодійних фондів, особисто обраних героїнями. 53-річна Кроуфорд (за знаком вона Риби), наприклад, обрала Women's Guild, яка фінансує медичні дослідження.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford) 15 Янв 2020 в 7:01 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Stella! (@stellamaxwell) 15 Янв 2020 в 6:14 PST

Ірина Шейк

Кендіс Свейнпол

Даутцен Круз

Кріс Грікайте

Маріякарла Босконо

Гуіневере ван Сін

Керолін Мерфі

Анок Яй

Алек Век

Драг-квін Miss Fame

Нагадаємо, темою цьогорічного календаря Pirelli стали зіркові Джульєтти.

Фото з сайту CR Studio

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