Уотсон, Стюарт і транс-краля Мур стали Джульєттами для календаря Pirelli

Календар Pirelli вирішив зробити темою 2020-го року шекспірівську Джульєтту. Її образ перед камерою втілили відомі актриси та співачки.

Усього Джульєтт дев'ятеро: Емма Уотсон, Клер Фой, Крістен Стюарт, Яра Шахіді, Мія Гот, Розалія, Індія Мур, Крі Лі та Стелла Роверсі.

Кожна з зірок поділилася міркуваннями, що для неї символізує Джульєтта.

Джульєтта Крістен Стюарт - бунтарка

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"Від невинної дівчини Джульєтта перетворюється на буремну, сильну жінку", - зазначила Стюарт.

Ніжна Емма Уотсон

"Джульєтта - це парадокс. Вона неймовірно невинна, і ця невинність надає їй сили та мудрості", - сказала Уотсон.

Індію Мур історія Ромео та Джульєтти наводить на роздуми про любов між цисгендерними людьми, тобто тими, чия гендерна ідентичність збігається зі статтю, та трансгендерами.

Сильна Індія Мур

Нагадаємо, зірці серіалу "Поза" 24 роки. Народилася вона у тілі хлопчика. Підлітком Індія займалася проституцією, щоби оплатити собі гормональну терапію.

Зірка серіалу "Поза" називає себе небінарною людиною

Мія Гот

Клер Фой

Фото з Instagram Pirelli та Мур

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