Уотсон, Стюарт і транс-краля Мур стали Джульєттами для календаря Pirelli
Календар Pirelli вирішив зробити темою 2020-го року шекспірівську Джульєтту. Її образ перед камерою втілили відомі актриси та співачки.
Усього Джульєтт дев'ятеро: Емма Уотсон, Клер Фой, Крістен Стюарт, Яра Шахіді, Мія Гот, Розалія, Індія Мур, Крі Лі та Стелла Роверсі.
Кожна з зірок поділилася міркуваннями, що для неї символізує Джульєтта.
"Від невинної дівчини Джульєтта перетворюється на буремну, сильну жінку", - зазначила Стюарт.
"Джульєтта - це парадокс. Вона неймовірно невинна, і ця невинність надає їй сили та мудрості", - сказала Уотсон.
Індію Мур історія Ромео та Джульєтти наводить на роздуми про любов між цисгендерними людьми, тобто тими, чия гендерна ідентичність збігається зі статтю, та трансгендерами.
Нагадаємо, зірці серіалу "Поза" 24 роки. Народилася вона у тілі хлопчика. Підлітком Індія займалася проституцією, щоби оплатити собі гормональну терапію.
Фото з Instagram Pirelli та Мур
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