Ребрик на Мальдівах акробатично стрибнула в купальнику

Телеведуча Лілія Ребрик разом із чоловіком-хореографом Андрієм Диким уперше полетіли відпочивати без дітей, лише удвох.

Для романтичної подорожі пара обрала Мальдіви і дуже радіє з цього приводу.

Враженнями та фото Ліля ділиться у своєму Instagram.

Канікули подружжя тільки почалися

"Ми тут удвох, довго наважувалися на такий відпочинок... До речі, за 8 років ми вперше на морі вдвох – не по роботі, а саме на відпочинку. І навіть у перший день можу сказати: це абсолютно різний спосіб – з дітьми і без дітей. Кожна закохана пара повинна інколи робити вилазки удвох, при цьому без докору сумління. Це важливо, ми цього вчимося... Мрії здійснюються", - зізналася Ліля.

Це так Ліля несамовито радіє відпочинку без дітей?

"Тут настільки класно, що важко передати. Природа. Дико. Зелено. Розкішно. Ми кайфуємо. Діані сказали, що ми в розвідку дізнатися, чи є тут акули. Якщо немає, то обов’язково приїдемо сюди вчотирьох. І хоча ми тут лише перший день, впевнено можу сказати, що ми приїдемо сюди вчотирьох. Але Поля має трішечки підрости, все ж таки переліт непростий", – розповіла Ребрик.

Андрій і Ліля разом уже 8 років

Нагадаємо, влітку Ребрик світила формами на пляжі у Болгарії.