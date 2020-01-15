Жінка Монатіка на Мальдівах наробила фото на пам'ять у купальнику

Подружжя Діма та Ірина Монатік достатньо стримано постять особисті фото у мережу. А двох своїх синів вони взагалі ще не показували обличчями.

Зате показали їх зі спини на тлі гарних мальдівських краєвидів, якими милуються нині всі разом.

А ще Ірина виклала кілька фото себе в купальнику, що робить украй рідко, майже ніколи.

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Якось Діма розказував про минуле і назвав свою жінку героїнею

"Занадто багато чудових місць для "Фото на пам'ять". Красиво, неможливо красиво навколо", - написала дружина співака і виклала фото в купальнику.