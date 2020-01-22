Джамала підставила єгипетському сонцю стрункі ніжки біля басейну

Джамала вперше поїхала на відпочинок утрьох із сином Еміром і чоловіком Бекіром.
Родинна відпустка зірки проходить в одному з єгипетських готелей, і Джа поки що майже весь час примліє синові. Але не забуває викласти фото з пляжу чи біля басейну.
Але світлин в купальнику артистка не виставляє, як і обіцяла в одному зі своїх інтерв’ю.
Джамала вперше відпочиває лише з своїми хлопцями. Раніше їздила або удвох із чоловіком, або всією великою родиною з сестрою та мамою
"Зараз у мене включилася якась додаткова швидкість і ще більш підвищена увага 😂 Всюди нова небезпека - столи, кути, двері, пісок, хвилі, кісточки в фруктах, комахи ... Довго можу продовжувати список, адже навкруги нові незвідані локації", - написала Джа
"Взяла з собою в поїздку книги, композиторський набір... Але поки навіть не відкривала - нереально", - зізналася співачка
"Фото в купальнику від мене не чекайте", - заявила Джамала
ще восени і поки дотримується свого слова
Не Балі єдиним
Фото з Instagram