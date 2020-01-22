Джамала підставила єгипетському сонцю стрункі ніжки біля басейну

Джамала вперше відпочиває лише з своїми хлопцями. Раніше їздила або удвох із чоловіком, або всією великою родиною з сестрою та мамою
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"Зараз у мене включилася якась додаткова швидкість і ще більш підвищена увага 😂 Всюди нова небезпека - столи, кути, двері, пісок, хвилі, кісточки в фруктах, комахи ... Довго можу продовжувати список, адже навкруги нові незвідані локації", - написала Джа
"Взяла з собою в поїздку книги, композиторський набір... Але поки навіть не відкривала - нереально", - зізналася співачка