Джамала о "творческих волнах", хейтерах и жизни после Евровидения
Джамала ворвалась в большой шоу-бизнес летом 2009-го. Тогда ее фееричное выступление на фестивале "Новая волна" поразило не только заматерелых членов жюри конкурса и Аллу Пугачеву, но и слушателей со всего СНГ.
За 10 лет творческой карьеры Джа выпустила 5 студийных альбомов, 21 клип и принесла своей стране победу в "Евровидении", о которой с восхищением и благодарностью вспоминают до сих пор.
И вот недавно в прессе появилась информация, что 36-летняя Джамала надумала сделать перерыв. Отыграть всеукраинский тур с юбилейной программой и взять паузу на неопределенное время.
ТаблоID решил провести с артисткой несколько часов, чтобы из первых уст разузнать о планах и своими глазами увидеть, как проходит подготовка к гастролям буквально за день до их старта.
Встречу с журналистами Джамала назначила на 13.30 в кафе, которое ее муж открыл с партнерами в центре Киева. Сама певица приехала раньше на полчаса, чтобы успеть сделать мейкап.
В черном костюме из кожзама и леопардовой шубке из искусственного меха Джамала сразу же предлагает сесть за столик на улице, чтобы фотограф мог сделать несколько кадров при естественном свете. Она успевает лишь заказать безалкогольный витаминный коктейль и ответить на первый вопрос, как начинает капать дождь.
Переместившись внутрь заведения, Джа продолжает увлеченно рассказывать. Энергично жестикулируя и усложняя задачу фотографа словить удачный кадр в потоке ее живой мимики.
"Мне катастрофически не хватает времени и личного пространства"
– Не так давно появились слухи о том, что ты собралась делать перерыв в карьере после тура. Это правда?
– Я действительно сказала такое в интервью одному из телеканалов. Потом сама удивилась, что это так громко прозвучало. На самом деле, я бы хотела после тура, посвященного 10-летию моего творчества, просто уйти в отпуск, что я всегда и делаю в январе. Для того, чтобы больше уделить внимания себе, своей семье и написанию песен.
Сейчас у меня легкий бардак в творчестве. Скопилось очень много недоделанной музыки. У меня такого не было еще никогда. Я в этом смысле отличница: если я начала писать песню, я пока демку не доделаю, слова не вычищу, пока не отдам это на аранжировку, пока не начну репетировать с бендом, к новому материалу не приступаю.
А сейчас я не знаю… Может, это взросление, может, просто такой период. Мне катастрофически не хватает времени, чтобы все закончить. Почему именно сейчас такая острая нехватка? Наверное, все-таки это из-за того, что в моей семье плюс один человек. И это определенно внесло коррективы.
То пространство, которое было моей творческой лабораторией, теперь стало детской Эмира. Там, где я любила просто послушать винил, вдохновиться новыми альбомами, сейчас стоит его манеж... Получается, что мне не хватает личного пространства.
Я сейчас делаю ремонт в студии, которую ласково называю "гнездом". Потому что там я и буду уединяться. Для того, чтобы закончить песню, мне надо примерно три часа. Само написание может занять 15 минут. Написать песню за такое время, если пришла энергия – это реально. Все мои песни, которые я считаю лучшими, написаны очень быстро: "1944" – 15 минут, "Шлях додому" – 15 минут.
– Тебе знакомо распространенное ныне "выгорание"? С тобой такое случалось?
– Нет. Что-то похожее бывает периодически, но я не могу назвать это выгоранием. Со мной такое случается, когда у меня завышенные ожидания. Например, выпустила песню, сняла клип, потратила очень много денег, сил - ожидания завышены. В итоге меньше просмотров, чем хотелось бы, не та реакция критиков. А я считала, что это круто.
– С каким клипом такое было?
– Да ладно! Один из самых крутых клипов.
– Спасибо! Я тоже так считаю. Я считаю, что это одна из крутейших работ режиссера Ани Бурячковой, актера Артура Ветковского. В клипе тончили с цветокором. Я снималась там на 4-м месяце беременности, мне затягивали талию… Там же не видно живота. Было жутко холодно. Я боялась сквозняков, нагрузок и всего прочего. Знаю, это прозвучит странно, но в момент, когда я заходила в кадр, я вообще забывала, что я беременна, что мне нужно себя беречь. Потому что меня захватывает эта творческая энергия.
Сейчас я переживаю очень интересный период. Это что-то среднее между творческим кризисом и поиском новой себя. Но это и не кризис, и не поиск. Всего по чуть-чуть.
Получается, мой последний сингл Solo вышел еще в феврале. В июне у нас была совместная с Cape Cod композиция "Крок", но последняя сольная песня вышла в конце зимы. Не то, чтобы у меня нет новой музыки - песни есть. Просто сейчас такой период…
Может, из-за того, что в этом году 10 лет карьеры, выходит много материалов, связанных с этим… И этот информационный шум погружает меня в состояние, которое я про себя называю "творческими волнами". Начинаешь больше прислушиваешься к чужому мнению, хотя в то же время думаешь: ты же никогда никого не слушал, и было все класс! Но я вообще не прекращаю писать. Более того, самыми плодотворными в моей карьере сонграйтера оказались последние дни беременности.
Кстати, осенью выйдут сразу два крутых дуэта, и оба с хип-хоп артистами. Первый – песня "Кохаю" с Jah Khalib, детали второго пока раскрывать не могу, скажу только, что трек посвящен теме хейта. Там будет и о диванных критиках, и о том, что соцсети стерли границы между артистом и аудиторией, о том, что каждый теперь высказывает свое мнение не где-то на кухне, а напрямую артисту. Песня на украинском, называется "Забирай".
– Неужели у тебя много хейтеров? Ты болезненно на них реагируешь?
– Конечно, они есть. Обижаюсь страшно. Я не железная леди. Но самое страшное в хейте то, что страдают родители. Они пропускают все нападки и оскорбления через себя, заливают это корвалолом. Они переживают, накручивают меня, я переживаю, потому что они переживают. В общем, это замкнутый круг. Я однажды написала в своем посте: "Ребята, когда вы хотите написать какую-то гадость, просто подумайте, сможете ли вы сказать мне это в глаза?".
– Кем ты сама себя ощущаешь через 10 лет на сцене? Я пыталась сформулировать какое-то обозначение, но не смогла. "Дива" для тебя слишком пафосно, секс-символ тоже не подходит. Музыкальный интеллектуал? Аутсайдер?
– На самом деле, для меня этот вопрос остается еще неотвеченным. Я никогда не считала свою музыку элитарным искусством. Не хочу, чтобы люди думали, что я недосягаемая и живу какой-то особой жизнью, отличной от жизни обычного человека. У меня те же проблемы, что и у любой молодой мамы - поиски няни, садика, развивающих программ для моего ребенка. Отличается только работа. У меня она состоит из песен, творчества, репетиций бенда, выступлений. Но я как и все люди на Земле стремлюсь к любви.
Я бы не хотела вешать на себя ярлыки, думать "дива" я, "секс-символ" или кто-то еще. Может, это плохо. Но для меня важнее какую музыку я напишу за следующие десять лет, будет ли она нужна людям, которые слушают меня сейчас.
"Фото в купальнике не ждите"
– Мне кажется, ты сейчас в своей самой лучшей физической форме. Появилась какая-то особенная гармоничность и спокойная сексуальность.
– Правда? А я только недавно смотрела обложку "Cosmopolitan" три года назад, я такая там худенькая. Я еще до конца не вернулась в свой вес после родов.
Во время беременности я замечала изменения кожи, да и вообще всего. В какой-то момент это пугает, ты мажешься всем, чем можно помазаться. Потом ты понимаешь, что это бесполезно, и вообще не мажешься. А после родов происходит интересная метаморфоза – все быстро восстанавливается. У меня через месяц, например, уже вообще не было живота.
Конечно, по-хорошему, надо больше заниматься. Я ленюсь это делать. Сейчас потихоньку встраиваю спорт в свою жизнь. Иногда бывает в расписании такой выбор: или пойти побегать, или посидеть за фортепиано. Как правило, я выбираю фортепиано.
С другой стороны, а что такого? Я ведь в купальнике не собираюсь выходить на сцену. Если бы я собиралась, то надо было бы по 5 часов в спортзале сидеть. Но я пока не готова. Купальника от меня не ждите :) Хотя Бейонсе это не смущает. Она вышла в купальнике на концерт со словами: "Извините, я не успела восстановиться после родов". И мне она этим очень нравится.
– Как ты, кстати, относишься к бодипозитиву?
– В целом поддерживаю. Я плохо отношусь к пропаганде худобы как единственного варианта женской привлекательности. Конечно, Instagram влияет на детскую психику, потому что там все максимально худенькие. Навязывается такой стереотип, что красивый – это обязательно худой. Меня это настораживает.
Мне бы хотелось, чтобы все-таки женщина выглядела женственной, мне нравится, когда есть формы. У всех есть какие-то особенности. Я считаю, что комплексовать по их поводу ни в коем случае нельзя. Я, к примеру, никогда не встречала женщин без целлюлита, извините. Такова природа.
– Что больше всего любишь из крымскотатарской кухни?
– Очень люблю плов, манты, янтык – все жирное. Вообще восточную кухню люблю… Точнее, южную. Почему-то крымскотатарскую кухню называют "восточной", но я считаю, это неправильно. Мы - южане, поэтому у нас южная кухня.
– К алкоголю как относишься?
– Долгое время я вообще к нему не притрагивалась. Я начала позволять себе бокал вина где-то в 26-27 лет, довольно поздно. Раньше меня все подкалывали на тусовках: "Ой, она же не пьет, не курит, не ругается, вся такая…". Сейчас я очень придирчиво выбираю напиток, потому что мне никогда не хочется просто выпить. Я люблю совершенно конкретные вещи. Если мы с классной компанией в заведении - я пью коктейль Passion sour. Именно этот коктейль. Мне постоянно предлагают: "Попробуй то, попробуй се". Нет, я консервативная в этом смысле. Я выбрала себе этот Passion sour 5 лет назад. Все, больше мне не интересно ничего.
– А дома с мужем романтично поужинать с вином?
– Я хорошо отношусь к красному вину, но дома мы не пьем вообще. Муж может выпить бокал раз в год, наверное.
– Но вредные привычки вообще есть какие-то?
– Семечки.
– Они же голос садят сильно.
– Ужасно садят. Голос потом то хрипит, то шипит. Но я могу съесть за один присест целый пакет. И на следующий день у меня будет ощущение, как будто я заболела фарингитом. Ужасно. Летом меня вообще разорвало, я их ела каждый день. Сейчас я себе просто не разрешаю, потому что у меня тур.
– Расскажи о своей бьюти-рутине.
– Многие женщины меня не поймут, но у меня за семнадцать лет жизни в Киеве не появился постоянный косметолог. Раньше для меня это вообще не имело большого значения. Сейчас, конечно, уже хочется больше ухода, каких-то увлажнений и питаний.
На самом деле, я не очень интересуюсь бьюти-индустрией, не слежу за новинками. Что в холодильнике оказалось, то на себя и нанесла. То же самое с волосами. Бесконечно все спрашивают: "Это у вас кератин"? Нет, никакой не кератин, это просто какая-то маска, которая оказалась в этот момент дома.
– Как ты восстанавливаешь силы? Есть какой-то экспресс-метод?
– Тайский массаж мне очень помогает. Это ужасно больно. Ничего общего с удовольствием. Иногда мне хочется массажистке дать сдачи. Тайки проходят каждый миллиметр тела, и что важно – они молчат. Потому что наши обязательно возьмут у меня мини-интервью и спросят: "Ну а Алла Борисовна что сказала после "Новой волны"?"
– Какие табу у тебя есть в одежде и образе?
– Ты не поверишь. Несколько лет назад я говорила, что леопард – это кошмар. А сейчас вот шубу ношу леопардовую. Кстати, Эмир ее увидел и сразу сказал "Мяу". Понял, наверное, что леопард тоже из семейства кошачьих.
Какие табу? Даже не знаю. Какая-то супероткровенная сценическая одежда – точно нет. Мне не комфортно, что в момент, когда я открываю свою душу, люди смотрят на декольте. Да, мне хочется быть привлекательной на сцене, но, чтобы эта привлекательность была как вишенка на торте. А главное, что я хочу дать моему слушателю – это ощущение, что он не один со своими проблемами, что все переживают одиночество, ищут любовь, хотят самореализации.
После этих слов пиар-менджер Алёна сообщает, что нам пора ехать на примерку. Беседу мы продолжаем в белом BMW Джамалы, за рулем которого сидит водитель Вадим.
– С кем сейчас Эмирчик?
– С няней. Просыпается он в 7.30-8, и сразу начинается движуха. Обычно я прошу не назначать мне никакие дела раньше 11, потому что с появлением Эмира выйти из дома раньше 11 не получается. А опаздывать я не люблю.
Мои родители сейчас в Крыму, но родители Бекира очень помогают, берут Эмира на выходные практически каждую неделю. Приезжают во второй половине дня после работы. Они говорят с ним на крымскотатарском, Бекир с ним тоже говорит. Для меня это очень важно. Я тоже говорю на крымскотатарском, но у меня он слабый.
Он слышит несколько языков. Няня вообще говорит на узбекском. Эмир смотрит мультики на украинском, английском, русском языках. К сожалению, я выяснила, что очень мало детского контента на украинском языке. Все на русском. И для меня это оказалось реальной проблемой. Потому что я бы хотела, чтоб он больше смотрел на украинском.
Моя мама говорит с Эмиром на русском, он ее называет бабулька. Меня он называет анака, ана – это мама на крымскотатарском. С дедушкой (папой Бекира) у Эмира очень большая любовь и невероятная связь. Если есть дедушка, то ему никто не нужен вообще. Просто культ дедушки какой-то.
– А как у Эмира дела с Баду (собачка Джамалы)?
– Так себе, Бадушка ревнует к нему страшно. У нее сейчас хоть шерсть начала расти. Потому что первый год после рождения Эмира у нее вообще не росла шерсть, на нервной почве хвост облез. Сейчас хоть ожила. Но все равно с Эмиром у них не очень. Он ее пытается погладить, но спиной, тоже боится ее.
– Кто у вас хороший полицейский, а кто плохой?
– Папа у нас строгий. Во всяком случае, пытается сделать строгий вид, чтоб Эмир понял, когда что-то делать нельзя.
– Какой Эмир по характеру?
– Уже видно, что он очень свободолюбивый, упрямый. Самостоятельный, все хочет делать сам.
Примерка сценических костюмов проходит в обычной квартире на 13-м этаже одной из высоток Печерского района. Там дизайнер Юра Жуков вместе с помощницами создает наряды для "Голоса країни", "Танців з зірками" и концертов Джамалы.
"Для сцены я всегда шью на заказ. Для жизни мне хватает масс-маркета и простых вещей. А для светских выходов, как правило, выбираю украинских топовых дизайнеров. Я не люблю накапливать одежду, чтобы мой шкаф лопался от изобилия. Всегда отдаю лишнее на благотворительность", - рассказывает Джамала, пока мы едем в лифте.
С примерки мы отправляемся на генеральный прогон концертной программы. По пути на репетиционную базу Джамала заказывает себе еду с помощью известного сервиса доставки. Выбирает индейку и овощи.
– Ты точно знакома с Владимиром Зеленским. Следишь за его деятельностью сейчас?
- Да, знакома, нет, не слежу. Муж следит, он увлекается политикой. У нас утром час политинформации, он мне кратко рассказывает, что происходит в нашей стране и за рубежом. Просто у меня очень много других задач, погружаться в детали возможности нет.
"Евровидение – лишь яркая глава моей жизни, а не вся жизнь"
– Ты записала песню "Solo" c американскими продюсерами. Как тебе с ними работалось?
— Это мой первый опыт привлечения зарубежных сонграйтеров. Песня классная, чувствуется, что написана людьми с другой ментальностью. Это американская поп-музыка чистой воды, но люди в Украине ее восприняли очень круто. Работать было очень легко. По сути, все происходило дистанционно, они писали аранжировку в Штатах, мы записывали вокалы в Киеве. Впервые увиделись уже после того, как песня вышла.
– Ты будешь в жюри Национального отбора на Евровидение-2020?
– Я об этом еще не думала, и никакого разговора на эту тему тоже не было.
– Можно сказать, что победа в "Евровидении"-2016 – твое самое большое достижение за 10 лет?
– "Евровидение" – это очень важная и интересная глава в моей жизни, но это далеко не вся жизнь. Это действительно яркий момент, не хочу преуменьшать его значение, но сама я отношусь к нему очень спокойно.
Это было какое-то сплошное испытание. Я бы никогда не согласилась это повторить. У меня было ощущение, что я старею и худею на глазах. Я смотрю фотографии того времени, я на них другой человек. Это невероятный стресс.
Победы на конкурсах – это все преходящее. Это быстро забывается и проходит. Поэтому у всех победителей Евровидения возникает вопрос: "Ну что ты можешь сделать больше, чем победа на Евровидении?".
Я для себя четко определила, что мне нужен альбом, который станет частью мировой музыки, а не только украинской музыкальной истории. Да, звучит суперамбициозно. Но мне бы хотелось еще очень много сделать …
Не хватает времени записать крымскотатарский альбом. Хочется показать, раскрыть эту музыку, которая еще не услышана в мире. Сейчас, кстати, параллельно с поп-композициями мы работает и над джазовым материалом.
Так что очень много задач. Очень много музыкальных проектов. И мне хотелось бы немного больше времени в сутках, чтобы все успевать.
Тамара Кудрявченко, фото Дмитрий Ларин и из Instagram Джамалы