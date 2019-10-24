Джамала ворвалась в большой шоу-бизнес летом 2009-го. Тогда ее фееричное выступление на фестивале "Новая волна" поразило не только заматерелых членов жюри конкурса и Аллу Пугачеву, но и слушателей со всего СНГ.

За 10 лет творческой карьеры Джа выпустила 5 студийных альбомов, 21 клип и принесла своей стране победу в "Евровидении", о которой с восхищением и благодарностью вспоминают до сих пор.

И вот недавно в прессе появилась информация, что 36-летняя Джамала надумала сделать перерыв. Отыграть всеукраинский тур с юбилейной программой и взять паузу на неопределенное время.

ТаблоID решил провести с артисткой несколько часов, чтобы из первых уст разузнать о планах и своими глазами увидеть, как проходит подготовка к гастролям буквально за день до их старта.

Встречу с журналистами Джамала назначила на 13.30 в кафе, которое ее муж открыл с партнерами в центре Киева. Сама певица приехала раньше на полчаса, чтобы успеть сделать мейкап.

В черном костюме из кожзама и леопардовой шубке из искусственного меха Джамала сразу же предлагает сесть за столик на улице, чтобы фотограф мог сделать несколько кадров при естественном свете. Она успевает лишь заказать безалкогольный витаминный коктейль и ответить на первый вопрос, как начинает капать дождь.

Переместившись внутрь заведения, Джа продолжает увлеченно рассказывать. Энергично жестикулируя и усложняя задачу фотографа словить удачный кадр в потоке ее живой мимики.

"Мне катастрофически не хватает времени и личного пространства"

– Не так давно появились слухи о том, что ты собралась делать перерыв в карьере после тура. Это правда?

– Я действительно сказала такое в интервью одному из телеканалов. Потом сама удивилась, что это так громко прозвучало. На самом деле, я бы хотела после тура, посвященного 10-летию моего творчества, просто уйти в отпуск, что я всегда и делаю в январе. Для того, чтобы больше уделить внимания себе, своей семье и написанию песен.

Сейчас у меня легкий бардак в творчестве. Скопилось очень много недоделанной музыки. У меня такого не было еще никогда. Я в этом смысле отличница: если я начала писать песню, я пока демку не доделаю, слова не вычищу, пока не отдам это на аранжировку, пока не начну репетировать с бендом, к новому материалу не приступаю.

А сейчас я не знаю… Может, это взросление, может, просто такой период. Мне катастрофически не хватает времени, чтобы все закончить. Почему именно сейчас такая острая нехватка? Наверное, все-таки это из-за того, что в моей семье плюс один человек. И это определенно внесло коррективы.

То пространство, которое было моей творческой лабораторией, теперь стало детской Эмира. Там, где я любила просто послушать винил, вдохновиться новыми альбомами, сейчас стоит его манеж... Получается, что мне не хватает личного пространства.

Джамала призналась, что на ее рабочем столе скопилось уже довольно много папок под названием "New demo"

Я сейчас делаю ремонт в студии, которую ласково называю "гнездом". Потому что там я и буду уединяться. Для того, чтобы закончить песню, мне надо примерно три часа. Само написание может занять 15 минут. Написать песню за такое время, если пришла энергия – это реально. Все мои песни, которые я считаю лучшими, написаны очень быстро: "1944" – 15 минут, "Шлях додому" – 15 минут.

– Тебе знакомо распространенное ныне "выгорание"? С тобой такое случалось?

– Нет. Что-то похожее бывает периодически, но я не могу назвать это выгоранием. Со мной такое случается, когда у меня завышенные ожидания. Например, выпустила песню, сняла клип, потратила очень много денег, сил - ожидания завышены. В итоге меньше просмотров, чем хотелось бы, не та реакция критиков. А я считала, что это круто.

– С каким клипом такое было?

– The Great Pretender.

– Да ладно! Один из самых крутых клипов.

– Спасибо! Я тоже так считаю. Я считаю, что это одна из крутейших работ режиссера Ани Бурячковой, актера Артура Ветковского. В клипе тончили с цветокором. Я снималась там на 4-м месяце беременности, мне затягивали талию… Там же не видно живота. Было жутко холодно. Я боялась сквозняков, нагрузок и всего прочего. Знаю, это прозвучит странно, но в момент, когда я заходила в кадр, я вообще забывала, что я беременна, что мне нужно себя беречь. Потому что меня захватывает эта творческая энергия.

Сейчас я переживаю очень интересный период. Это что-то среднее между творческим кризисом и поиском новой себя. Но это и не кризис, и не поиск. Всего по чуть-чуть.

"Все мои лучшие песни написаны очень быстро"

Получается, мой последний сингл Solo вышел еще в феврале. В июне у нас была совместная с Cape Cod композиция "Крок", но последняя сольная песня вышла в конце зимы. Не то, чтобы у меня нет новой музыки - песни есть. Просто сейчас такой период…

Может, из-за того, что в этом году 10 лет карьеры, выходит много материалов, связанных с этим… И этот информационный шум погружает меня в состояние, которое я про себя называю "творческими волнами". Начинаешь больше прислушиваешься к чужому мнению, хотя в то же время думаешь: ты же никогда никого не слушал, и было все класс! Но я вообще не прекращаю писать. Более того, самыми плодотворными в моей карьере сонграйтера оказались последние дни беременности.

Кстати, осенью выйдут сразу два крутых дуэта, и оба с хип-хоп артистами. Первый – песня "Кохаю" с Jah Khalib, детали второго пока раскрывать не могу, скажу только, что трек посвящен теме хейта. Там будет и о диванных критиках, и о том, что соцсети стерли границы между артистом и аудиторией, о том, что каждый теперь высказывает свое мнение не где-то на кухне, а напрямую артисту. Песня на украинском, называется "Забирай".

– Неужели у тебя много хейтеров? Ты болезненно на них реагируешь?

– Конечно, они есть. Обижаюсь страшно. Я не железная леди. Но самое страшное в хейте то, что страдают родители. Они пропускают все нападки и оскорбления через себя, заливают это корвалолом. Они переживают, накручивают меня, я переживаю, потому что они переживают. В общем, это замкнутый круг. Я однажды написала в своем посте: "Ребята, когда вы хотите написать какую-то гадость, просто подумайте, сможете ли вы сказать мне это в глаза?".

– Кем ты сама себя ощущаешь через 10 лет на сцене? Я пыталась сформулировать какое-то обозначение, но не смогла. "Дива" для тебя слишком пафосно, секс-символ тоже не подходит. Музыкальный интеллектуал? Аутсайдер?

– На самом деле, для меня этот вопрос остается еще неотвеченным. Я никогда не считала свою музыку элитарным искусством. Не хочу, чтобы люди думали, что я недосягаемая и живу какой-то особой жизнью, отличной от жизни обычного человека. У меня те же проблемы, что и у любой молодой мамы - поиски няни, садика, развивающих программ для моего ребенка. Отличается только работа. У меня она состоит из песен, творчества, репетиций бенда, выступлений. Но я как и все люди на Земле стремлюсь к любви.

Я бы не хотела вешать на себя ярлыки, думать "дива" я, "секс-символ" или кто-то еще. Может, это плохо. Но для меня важнее какую музыку я напишу за следующие десять лет, будет ли она нужна людям, которые слушают меня сейчас.

"Фото в купальнике не ждите"

– Мне кажется, ты сейчас в своей самой лучшей физической форме. Появилась какая-то особенная гармоничность и спокойная сексуальность.

– Правда? А я только недавно смотрела обложку "Cosmopolitan" три года назад, я такая там худенькая. Я еще до конца не вернулась в свой вес после родов.

Во время беременности я замечала изменения кожи, да и вообще всего. В какой-то момент это пугает, ты мажешься всем, чем можно помазаться. Потом ты понимаешь, что это бесполезно, и вообще не мажешься. А после родов происходит интересная метаморфоза – все быстро восстанавливается. У меня через месяц, например, уже вообще не было живота.

Конечно, по-хорошему, надо больше заниматься. Я ленюсь это делать. Сейчас потихоньку встраиваю спорт в свою жизнь. Иногда бывает в расписании такой выбор: или пойти побегать, или посидеть за фортепиано. Как правило, я выбираю фортепиано.

С другой стороны, а что такого? Я ведь в купальнике не собираюсь выходить на сцену. Если бы я собиралась, то надо было бы по 5 часов в спортзале сидеть. Но я пока не готова. Купальника от меня не ждите :) Хотя Бейонсе это не смущает. Она вышла в купальнике на концерт со словами: "Извините, я не успела восстановиться после родов". И мне она этим очень нравится.

Джамала не из тех звезд, которые постоянно выставляют фото в купальнике

– Как ты, кстати, относишься к бодипозитиву?

– В целом поддерживаю. Я плохо отношусь к пропаганде худобы как единственного варианта женской привлекательности. Конечно, Instagram влияет на детскую психику, потому что там все максимально худенькие. Навязывается такой стереотип, что красивый – это обязательно худой. Меня это настораживает.

Мне бы хотелось, чтобы все-таки женщина выглядела женственной, мне нравится, когда есть формы. У всех есть какие-то особенности. Я считаю, что комплексовать по их поводу ни в коем случае нельзя. Я, к примеру, никогда не встречала женщин без целлюлита, извините. Такова природа.

– Что больше всего любишь из крымскотатарской кухни?

– Очень люблю плов, манты, янтык – все жирное. Вообще восточную кухню люблю… Точнее, южную. Почему-то крымскотатарскую кухню называют "восточной", но я считаю, это неправильно. Мы - южане, поэтому у нас южная кухня.

– К алкоголю как относишься?

– Долгое время я вообще к нему не притрагивалась. Я начала позволять себе бокал вина где-то в 26-27 лет, довольно поздно. Раньше меня все подкалывали на тусовках: "Ой, она же не пьет, не курит, не ругается, вся такая…". Сейчас я очень придирчиво выбираю напиток, потому что мне никогда не хочется просто выпить. Я люблю совершенно конкретные вещи. Если мы с классной компанией в заведении - я пью коктейль Passion sour. Именно этот коктейль. Мне постоянно предлагают: "Попробуй то, попробуй се". Нет, я консервативная в этом смысле. Я выбрала себе этот Passion sour 5 лет назад. Все, больше мне не интересно ничего.

– А дома с мужем романтично поужинать с вином?

– Я хорошо отношусь к красному вину, но дома мы не пьем вообще. Муж может выпить бокал раз в год, наверное.

Сыночку Джамалы и Бекира, Эмиру-Рахману уже полтора года

– Но вредные привычки вообще есть какие-то?

– Семечки.

– Они же голос садят сильно.

– Ужасно садят. Голос потом то хрипит, то шипит. Но я могу съесть за один присест целый пакет. И на следующий день у меня будет ощущение, как будто я заболела фарингитом. Ужасно. Летом меня вообще разорвало, я их ела каждый день. Сейчас я себе просто не разрешаю, потому что у меня тур.

– Расскажи о своей бьюти-рутине.

– Многие женщины меня не поймут, но у меня за семнадцать лет жизни в Киеве не появился постоянный косметолог. Раньше для меня это вообще не имело большого значения. Сейчас, конечно, уже хочется больше ухода, каких-то увлажнений и питаний.

На самом деле, я не очень интересуюсь бьюти-индустрией, не слежу за новинками. Что в холодильнике оказалось, то на себя и нанесла. То же самое с волосами. Бесконечно все спрашивают: "Это у вас кератин"? Нет, никакой не кератин, это просто какая-то маска, которая оказалась в этот момент дома.

– Как ты восстанавливаешь силы? Есть какой-то экспресс-метод?

– Тайский массаж мне очень помогает. Это ужасно больно. Ничего общего с удовольствием. Иногда мне хочется массажистке дать сдачи. Тайки проходят каждый миллиметр тела, и что важно – они молчат. Потому что наши обязательно возьмут у меня мини-интервью и спросят: "Ну а Алла Борисовна что сказала после "Новой волны"?"

"Многие считают, что надо купить средство за миллион, и тогда оно работает. Мне в этом плане нравится высказывание Каролины Ашион, которая пользуется Nivea, и ей плевать на все дорогие бренды, потому что все наливается из одной банки. Я в этом смысле с ней согласна", - говорит Джамала

– Какие табу у тебя есть в одежде и образе?

– Ты не поверишь. Несколько лет назад я говорила, что леопард – это кошмар. А сейчас вот шубу ношу леопардовую. Кстати, Эмир ее увидел и сразу сказал "Мяу". Понял, наверное, что леопард тоже из семейства кошачьих.

Какие табу? Даже не знаю. Какая-то супероткровенная сценическая одежда – точно нет. Мне не комфортно, что в момент, когда я открываю свою душу, люди смотрят на декольте. Да, мне хочется быть привлекательной на сцене, но, чтобы эта привлекательность была как вишенка на торте. А главное, что я хочу дать моему слушателю – это ощущение, что он не один со своими проблемами, что все переживают одиночество, ищут любовь, хотят самореализации.

После этих слов пиар-менджер Алёна сообщает, что нам пора ехать на примерку. Беседу мы продолжаем в белом BMW Джамалы, за рулем которого сидит водитель Вадим.

"Очень сложно водить и при этом работать. Я ведь в машине часто отслушиваю песни, читаю письма, вычитываю интервью, записываю видеообращения", - поясняет Джамала.

– С кем сейчас Эмирчик?

– С няней. Просыпается он в 7.30-8, и сразу начинается движуха. Обычно я прошу не назначать мне никакие дела раньше 11, потому что с появлением Эмира выйти из дома раньше 11 не получается. А опаздывать я не люблю.

Мои родители сейчас в Крыму, но родители Бекира очень помогают, берут Эмира на выходные практически каждую неделю. Приезжают во второй половине дня после работы. Они говорят с ним на крымскотатарском, Бекир с ним тоже говорит. Для меня это очень важно. Я тоже говорю на крымскотатарском, но у меня он слабый.

Он слышит несколько языков. Няня вообще говорит на узбекском. Эмир смотрит мультики на украинском, английском, русском языках. К сожалению, я выяснила, что очень мало детского контента на украинском языке. Все на русском. И для меня это оказалось реальной проблемой. Потому что я бы хотела, чтоб он больше смотрел на украинском.

Моя мама говорит с Эмиром на русском, он ее называет бабулька. Меня он называет анака, ана – это мама на крымскотатарском. С дедушкой (папой Бекира) у Эмира очень большая любовь и невероятная связь. Если есть дедушка, то ему никто не нужен вообще. Просто культ дедушки какой-то.

– А как у Эмира дела с Баду (собачка Джамалы)?

– Так себе, Бадушка ревнует к нему страшно. У нее сейчас хоть шерсть начала расти. Потому что первый год после рождения Эмира у нее вообще не росла шерсть, на нервной почве хвост облез. Сейчас хоть ожила. Но все равно с Эмиром у них не очень. Он ее пытается погладить, но спиной, тоже боится ее.

Сначала Баду очень ревновала Джамалу к Эмиру и даже потеряла много шерсти от стресса

– Кто у вас хороший полицейский, а кто плохой?

– Папа у нас строгий. Во всяком случае, пытается сделать строгий вид, чтоб Эмир понял, когда что-то делать нельзя.

– Какой Эмир по характеру?

– Уже видно, что он очень свободолюбивый, упрямый. Самостоятельный, все хочет делать сам.

Примерка сценических костюмов проходит в обычной квартире на 13-м этаже одной из высоток Печерского района. Там дизайнер Юра Жуков вместе с помощницами создает наряды для "Голоса країни", "Танців з зірками" и концертов Джамалы.

"Для сцены я всегда шью на заказ. Для жизни мне хватает масс-маркета и простых вещей. А для светских выходов, как правило, выбираю украинских топовых дизайнеров. Я не люблю накапливать одежду, чтобы мой шкаф лопался от изобилия. Всегда отдаю лишнее на благотворительность", - рассказывает Джамала, пока мы едем в лифте.

Для тура Джамала подготовила 4 костюма. Но на сольном концерте в Киеве наряды будут другие. "Будет разная музыка, поэтому хочется быть свободной в выборе", - уточняет певица. "У меня нет любимых костюмов. А вот неудобных было много, потому что это всегда поиск. Хочется выйти в чем-то новеньком, а это всегда риск. Где-то что-то давит, а где-то слишком открыто. Благо есть всегда мастера, которые после концерта могут подредактировать", - говорит Джамала

"Бахрома и все это шелестящее, двигающееся реально помогает на сцене. Когда я надеваю костюм – мне это помогает настроиться на концерт. Я люблю брюки на сцене, комбезы. Это все моя тема. Это позволяет мне двигаться, приседать, падать на пол и не переживать, что где-то что-то вдруг оголится", - говорит Джа, пока дизайнеры колдуют над ее образом

Малиновый креп, из которого сшит второй костюм Джамалы для тура, - редкость для киевских магазинов, с сожалением говорит дизайнер Юрий Жуков

С примерки мы отправляемся на генеральный прогон концертной программы. По пути на репетиционную базу Джамала заказывает себе еду с помощью известного сервиса доставки. Выбирает индейку и овощи.

– Ты точно знакома с Владимиром Зеленским. Следишь за его деятельностью сейчас?

- Да, знакома, нет, не слежу. Муж следит, он увлекается политикой. У нас утром час политинформации, он мне кратко рассказывает, что происходит в нашей стране и за рубежом. Просто у меня очень много других задач, погружаться в детали возможности нет.

"Евровидение – лишь яркая глава моей жизни, а не вся жизнь"

– Ты записала песню "Solo" c американскими продюсерами. Как тебе с ними работалось?

— Это мой первый опыт привлечения зарубежных сонграйтеров. Песня классная, чувствуется, что написана людьми с другой ментальностью. Это американская поп-музыка чистой воды, но люди в Украине ее восприняли очень круто. Работать было очень легко. По сути, все происходило дистанционно, они писали аранжировку в Штатах, мы записывали вокалы в Киеве. Впервые увиделись уже после того, как песня вышла.

– Ты будешь в жюри Национального отбора на Евровидение-2020?

– Я об этом еще не думала, и никакого разговора на эту тему тоже не было.

Зайдя в зал, Джамала обнимает каждого музыканта своего бенда, с которым играет уже больше 5 лет, и сразу же включается в процесс. Делает пару глотков воды и начинает петь так, будто это не репетиция, а уже концерт

– Можно сказать, что победа в "Евровидении"-2016 – твое самое большое достижение за 10 лет?

– "Евровидение" – это очень важная и интересная глава в моей жизни, но это далеко не вся жизнь. Это действительно яркий момент, не хочу преуменьшать его значение, но сама я отношусь к нему очень спокойно.

Это было какое-то сплошное испытание. Я бы никогда не согласилась это повторить. У меня было ощущение, что я старею и худею на глазах. Я смотрю фотографии того времени, я на них другой человек. Это невероятный стресс.

Победы на конкурсах – это все преходящее. Это быстро забывается и проходит. Поэтому у всех победителей Евровидения возникает вопрос: "Ну что ты можешь сделать больше, чем победа на Евровидении?".

Я для себя четко определила, что мне нужен альбом, который станет частью мировой музыки, а не только украинской музыкальной истории. Да, звучит суперамбициозно. Но мне бы хотелось еще очень много сделать …

Не хватает времени записать крымскотатарский альбом. Хочется показать, раскрыть эту музыку, которая еще не услышана в мире. Сейчас, кстати, параллельно с поп-композициями мы работает и над джазовым материалом.

Так что очень много задач. Очень много музыкальных проектов. И мне хотелось бы немного больше времени в сутках, чтобы все успевать.

Тамара Кудрявченко, фото Дмитрий Ларин и из Instagram Джамалы