Ukrainian Fashion Week, Дизель Шоу та ПРОЛЮБОВ: головні події лютого, які не варто пропускати

Останній місяць зими зазвичай асоціюється з лютими морозами та Днем святого Валентина. Але окрім свята закоханих, яке, зазвичай, відзначають не всі, на киян і гостей столиці чекають багато цікавих подій.

Ukrainain Fashion Week (1-5 лютого)

Якщо ви стежити за трендами вітчизняної моди та любите позувати світським фотографам у красивому вбранні, то вам до Мистецького арсеналу. Саме там на початку місяця пройде Тиждень моди, під час якого українські дизайнери покажуть усе, що вони вигадали на сезон осінь-зима 20/21.

Імерсійна вистава Futurism (1, 8, 15, 22, 29 лютого)

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Арт-завод "Платформа"

Квитки: 550 грн

Реалістична вистава з максимальним залученням глядачів у сюжет. Її учасники матимуть можливість створити світ в рамках величезної локації, на якій буде відтворено збірний образ майбутнього. Уявіть собі виставу, шоу, театр і гру, які об’єднані однією ідеєю — саме так виглядатиме Futurism.

Національний відбір на Євробачення

8 лютого – 1 півфінал

15 – 2-й півфінал

22 – фінал

Початок о 18.00, Палац культури КПІ

Квитки – 320-390 грн

Уже відомі імена та порядок виступів 16-ти учасників цьогорічного Нацвідбору, а 22-го лютого у фіналі оберуть переможця, який у травні представить нашу країну на євроконкурсі в Нідерландах.

Ви маєте нагоду побачити виступи усіх учасників наживо

Nazareth (10 лютого, 19:00)

Міжнародний центр культури та мистецтв

Квитки: 400 - 1950 грн

Nazareth — один з тих гуртів, які заведено називати культовими. Автори доброї десятки рок-гімнів, володарі золотих і платинових платівок, лауреати премій та численних музичних винагород. Під час концерту рокери обіцяють виконати улюблені хіти фанів: "Love Hurts", "Animals", "Bad Bad Boy", "Hair Of The Dog", тож готуйтеся до вечора рок-ностальгії.

Класика року в лютому у столиці

CIRQUE DU SOLEIL.CRYSTAL

13-16 лютого, час вистав дивіться на сайті

Палац Спорту

Квитки: 1499 - 2299 грн

Тільки-но столиця відійшла від першого в історії країни шоу Disney, як вже настав час зустрічати найкращий цирк планети. Cirque du Soleil. Crystal поєднав циркове мистецтво і фігурне катання. У міжнародному турі беруть участь 43 артисти, а також понад 40 членів технічного персоналу з 21 країни світу.

BRING ME THE HORIZON (11 лютого, 20:00)

Stereo Plaza

Квитки: 1599 - 4500 грн

Bring Me The Horizon — група з великою і цікавою історією. Їхні концерти — окремий світ в якому відбуваються неймовірні події. А музика настільки різнопланова, що буде цікавою і поціновувачам складної важкої музики, і прихильникам легкого електронного саунду.

ПРОЛЮБОВ: Друга Ріка, Скрябін, Letay

14 лютого, 19:00

Stereo Plaza

Квитки: 400-1500 грн

Великий святковий концерт до Дня всіх закоханих буде влаштовано для тих, хто вже знайшов своє кохання, і тих, хто тільки мріє його відшукати. Учасниками дійства стануть київські романтики та найліричніші гурти України. "Друга Ріка" зі своїми старими та новими хітами, "Скрябін" із запрошеним вокалістом Юрком Юрченком і гурт Letay, хіт яких "Мила" ми вивчили під час Нацвідбору на Євробачення.

Notre Dame de Paris Le Concert (14-16 лютого, 19:00)

Національний палац мистецтв "Україна"

Квитки: 450 - 1950 грн

Романтична вистава про життя красуні-циганки Есмеральди і трьох закоханих у неї чоловіків буде відтворено за допомогою симфонічного оркестра, рок-бенду та Усього у концерті задіяно понад 150 артистів та понад 30 тонн світлового та звукового обладнання, тож має бути красиво та видовищно.

Alyosha and Vlad Darwin (16 лютого, 19:00)

Міжнародний центр культури та мистецтв

Квитки: 200 - 1250 грн

Виконавці хіта "Ти найкраща з людей" - Alyosha і композитор Vlad Darwin знову разом. Дует повернувся, щоби презентувати новий альбом і шоу до Дня всіх закоханих.

MGZAVREBI (16 лютого, 19:00)

ATLAS

Квитки: 690 - 1690 грн

Найтемпераментніша музична команда Грузії презентує в Києві новий альбом. GEO — восьма за рахунком платівка в скарбничці працьовитого бенду.

Forever Amy (20 лютого, 19:00)

Міжнародний центр культури та мистецтв

Квитки: 249 - 1699 грн

Шоу, головну роль у якому виконає голограма відомої рок-зіркою, котра померла у віці 27 років, вперше буде презентовано в Україні. Голографічна проекція Еймі Вайнхаус буде спрямована на сцену в супроводі голосу співачки з її оригінальних записів. Автори проєкту Forever Amy — музиканти, які протягом багатьох років працювали з Вайнхаус.

Еймі нема з нами уже майже 9 років, але її творчість жива

Дизель Шоу (21-22 лютого, 19:00)

Національний палац мистецтв України

Квитки: 300 - 2500 грн

Оновлене весняне шоу найпопулярнішої гумористичної команди. На сцені за традицією: Єгор Крутоголов, Вікторія Булітко, Олександр Бережок, Яна Глущенко, Євген Гашенко, Євген Сморигін, Дмитро Танкович, Маруся Грицук, Євген Нікішин та Сергій Писаренко. Весело, яскраво і без політики.

Michael Jackson. Official Tribute (Sergio Cortes)

28 лютого, 19:00

Міжнародний центр культури та мистецтв

Квитки: 450 - 1950 грн

Уперше в Україні офіційний триб'ют одного з найпопулярніших співаків сучасності. У головній ролі — відомий іспанський артист, імперсонатор легендарного артиста, який працював разом з легендою та навіть виступав у ролі дублера короля поп-сцени.

Лютий у Зимовій країні на ВДНГ

1-2 лютого, 14-16 лютого, 22-23 лютого, 29 лютого - 1 березня

Деталі — Facebook ВДНГ

Кожної суботи та неділі у парку влаштовуватимуть тематичні свята з насиченою розважальною програмою. Серед них – три гастрономічні вікенди: сала, наливок та вареників, а також особливе свято до Дня всіх закоханих. Крім того, щодня протягом усього місяця "Зимова Країна на ВДНГ" продовжить приймати гостей на локаціях проєкту– ковзанці, тюбінгових гірках, у "Замку крижаних скульптур", контактному зоопарку та у тропічній фермі живих метеликів.