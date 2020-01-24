Новий кліп Білик: пестощі з напівголим хлопцем у ліфті та вбивства з популярного серіалу. ВІДЕО
Схоже, співачка Ірина Білик та кліпмейкер Олена Вінярська разом подивилися серіал "Чому жінки убивають". Бо ідеї з убивствами із його заставки запозичили для нового кліпу артистки.
А при створенні образу Ірини для відео на пісню "Красная помада", творці, схоже, надихалися її американською колегою Мадонною.
У "косплей"-відео не бракує й еротичних моментів. Наприклад, Білик пристрастно голубиться з напівголим молодиком у ліфті. А ще демонструє ніжки та декольте.
Упродовж кліпу відбувається три убивства чоловіків. Одного зіштовхують зі сходів, другому трощать голову праскою, а третьому настає кінець від удару електрострумом (у серіалі іще одного персонажа спалили живцем та ще одного збили автом).
За усіма ж драматичними подіями на моніторі спостерігає якийсь дядечко.
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А ось як починається серіал "Чому жінки убивають", ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:
Відео з YouTube