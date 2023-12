Зашквар на танцях: Білик через свого екса наїхала на "колишню приму" Кухар

View this post on Instagram

Ирина, @bilyk_iryna Добрый вечер! Упоминая Вас в таком рейтинговом шоу, я отдавала Вам дань уважения. Для меня Вы незабываемая певица. И мне очень жаль, что Вы этого не поняли... ⠀ В юности я с большим удовольствием проникалась Вашими песнями, с радостью наблюдала бы и сейчас Ваш музыкальный творческий путь. ⠀ После Вашего обращения, (мне было непонятно, почему Вы не обратились ко мне напрямую, хотя бы через отметку), сложилось впечатление, что этот текст написал кто-то за Вас. ⠀ Я уверена, что Вы душевная и мудрая женщина. ⠀ Оставаясь в большом искусстве, приглашаю Вас в Национальную Оперу Украины, на свой спектакль — «Жизель», надеюсь, это вдохновит Вас на новое музыкальное творение! ⠀ Всего самого доброго!

