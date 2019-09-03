Зашквар на танцях: Білик через свого екса наїхала на "колишню приму" Кухар
Співачка Ірина Білик узялася публічно з'ясовувати стосунки з балериною Катериною Кухар, пригадавши тій "противний голос" та "зраду професії". А мимовільним винуватцем зашквару став колишній чоловік артистки, хореограф Дмитро Дікусар.
Коментуючи його виступ у парі з актрисою Вікторією Булітко на "Танцях з зірками", членкиня журі Кухар на свою голову згадала Білик.
"Я з захватом слідкувала за іншою Булітко. І, нарешті, забула про Ірину Білик", - сказала Катерина.
Білик на це відреагувала в Instagram, присмачивши в'їдливий допис смайликами.
"Колись я з вами говорила про self-made woman і забула одну головну річ: ділитися досвідом так само важливо, як і не опускатися до "літаючих табуреток" на сцені центральних каналів. Особливо коли з великого мистецтва ти ідеш у шоу-бізнес, уподвійні коли тебе за це починають зневажати колеги, і річ тут не у противному голосі. Жінок, які викликають у професійній тусовці просто тонни ненависті, турботливо гріють у себе на грудях національні ЗМІ, бо навіть зрада професії та професійна неспроможність - це рейтинг, а не те, що ці жінки могли би про себе подумати", - написала Ірина.
"Хочу просто зауважити, що коли все, що лишається в центрального каналу, це балерини, які погано розмовляють, які втратили визнання колег та любов публіки, компенсувати ці прикрі речі за допомогою мого імені просто дно", - додала співачка.
Кухар, як "примі-балерині в далекому минулому" Білик нагадала не принижувати себе ненавистю до більш успішним. А ще порадила не ставити в незручне становище "прекрасну та харизматичну пару", партнером у якій є Дікусар.
"Мені не шкода свого імені, якщо вже вам нема на чому хайпити, але давайте просто згадаємо, хто є хто", - зазначила вона.
Катерина теж відповіла Білик у соцмережі.
"...Згадуючи Вас у такому рейтинговому шоу, я віддавала вам данину пошани. Для мене Ви - незабутня співачка... В юності я з великим задоволенням проникалася Вашими піснями, з радістю спостерігала би і зараз Ваш музичний творчий шлях...", - чи то насипала компліментів, чи то підкреслила вік своєї опонентки та натякнула на згасання її кар'єри Кухар.
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Ирина, @bilyk_iryna Добрый вечер! Упоминая Вас в таком рейтинговом шоу, я отдавала Вам дань уважения. Для меня Вы незабываемая певица. И мне очень жаль, что Вы этого не поняли... ⠀ В юности я с большим удовольствием проникалась Вашими песнями, с радостью наблюдала бы и сейчас Ваш музыкальный творческий путь. ⠀ После Вашего обращения, (мне было непонятно, почему Вы не обратились ко мне напрямую, хотя бы через отметку), сложилось впечатление, что этот текст написал кто-то за Вас. ⠀ Я уверена, что Вы душевная и мудрая женщина. ⠀ Оставаясь в большом искусстве, приглашаю Вас в Национальную Оперу Украины, на свой спектакль — «Жизель», надеюсь, это вдохновит Вас на новое музыкальное творение! ⠀ Всего самого доброго!
Як відомо, на початку 2000-х Ірина Білик і сама витанцьовувала з Дікусаром у телешоу. У 2007 пара побралася в Ріо-де-Жанейро, але шлюб протримався лише кілька років.
Фото з Instagram Кухар та Білик