Зашквар на танцях: Білик через свого екса наїхала на "колишню приму" Кухар

Співачка Ірина Білик узялася публічно з'ясовувати стосунки з балериною Катериною Кухар, пригадавши тій "противний голос" та "зраду професії". А мимовільним винуватцем зашквару став колишній чоловік артистки, хореограф Дмитро Дікусар.

Коментуючи його виступ у парі з актрисою Вікторією Булітко на "Танцях з зірками", членкиня журі Кухар на свою голову згадала Білик.

"Я з захватом слідкувала за іншою Булітко. І, нарешті, забула про Ірину Білик", - сказала Катерина.

Танець Дікусара навіяв Кухар спогад про Білик

Білик на це відреагувала в Instagram, присмачивши в'їдливий допис смайликами.

"Колись я з вами говорила про self-made woman і забула одну головну річ: ділитися досвідом так само важливо, як і не опускатися до "літаючих табуреток" на сцені центральних каналів. Особливо коли з великого мистецтва ти ідеш у шоу-бізнес, уподвійні коли тебе за це починають зневажати колеги, і річ тут не у противному голосі. Жінок, які викликають у професійній тусовці просто тонни ненависті, турботливо гріють у себе на грудях національні ЗМІ, бо навіть зрада професії та професійна неспроможність - це рейтинг, а не те, що ці жінки могли би про себе подумати", - написала Ірина.

Співачка прохалася по "противному голосі" "колишньої прими"

"Хочу просто зауважити, що коли все, що лишається в центрального каналу, це балерини, які погано розмовляють, які втратили визнання колег та любов публіки, компенсувати ці прикрі речі за допомогою мого імені просто дно", - додала співачка.

Кухар, як "примі-балерині в далекому минулому" Білик нагадала не принижувати себе ненавистю до більш успішним. А ще порадила не ставити в незручне становище "прекрасну та харизматичну пару", партнером у якій є Дікусар.

"Мені не шкода свого імені, якщо вже вам нема на чому хайпити, але давайте просто згадаємо, хто є хто", - зазначила вона.

Катерина теж відповіла Білик у соцмережі.

"...Згадуючи Вас у такому рейтинговому шоу, я віддавала вам данину пошани. Для мене Ви - незабутня співачка... В юності я з великим задоволенням проникалася Вашими піснями, з радістю спостерігала би і зараз Ваш музичний творчий шлях...", - чи то насипала компліментів, чи то підкреслила вік своєї опонентки та натякнула на згасання її кар'єри Кухар.

Як відомо, на початку 2000-х Ірина Білик і сама витанцьовувала з Дікусаром у телешоу. У 2007 пара побралася в Ріо-де-Жанейро, але шлюб протримався лише кілька років.

Фото з Instagram Кухар та Білик