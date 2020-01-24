Який ти у різних соцмережах: Тимошенко, Зеленський та Порошенко в "аватарковому" флешмобі

Американська співачка Доллі Партон випадково запустила у мережі флешмоб.

Вона виклала колаж своїх аватарок із Facebook, Instagram, LinkedIn та Tinder, таким чином показавши, якими різними виставляють себе люди залежно від кожної соцмережі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Get you a woman who can do it all 😉 Публикация от Dolly Parton (@dollyparton) 21 Янв 2020 в 10:02 PST

У цьому флешмобі вже взяли участь десятки західних та не тільки зірок. А ми вирішили уявити, що до нього долучилися і вітчизняні політики – Володимир Зеленський, Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Святослав Вакарчук і… Ілля Кива, куди ж без нього.

Фото з соцмереж