Який ти у різних соцмережах: Тимошенко, Зеленський та Порошенко в "аватарковому" флешмобі
24 січня 2020, 16:50
Американська співачка Доллі Партон випадково запустила у мережі флешмоб.
Вона виклала колаж своїх аватарок із Facebook, Instagram, LinkedIn та Tinder, таким чином показавши, якими різними виставляють себе люди залежно від кожної соцмережі.
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У цьому флешмобі вже взяли участь десятки західних та не тільки зірок. А ми вирішили уявити, що до нього долучилися і вітчизняні політики – Володимир Зеленський, Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Святослав Вакарчук і… Ілля Кива, куди ж без нього.
Фото з соцмереж
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