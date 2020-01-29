Дочки Джарти і Деркача влаштували собі каліфорнійські канікули

Дочка покійного експрем’єра Криму Ольга Джарти та дочка ексрегіонала Андрія Деркача, Тетяна Терехова гайнули разом до Каліфорнії.

Подружки-тусовщиці обрали сонячну Санта-Моніку з її пляжами та океаном.

Обидві вже поділилися фото, але не в купальниках, як робить більшість селебріті на канікулах.

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Дівчата навіть вдяглися по-каліфорнійськи

До слова, 25-го січня виповнилося 6 років з дня весілля Тетяни Терехової та Івана Литвина.

Фото з Instagram