Спереду, ззаду і топлес: як Дорофєєва у Домінікані своєму Insta-чоловіку позувала
Важко уявити, скільки фото в купальнику наробив Володимир Дантес своїй зірковій дружині Наді Дорофєєвій за 10 днів відпустки у Домінікані. Адже лише в її Instagram уже повно кадрів з різних ракурсів.
Надя і сама зауважила, що Вова робить дуже багато фото і має повне право називатися ідеальним інста-чоловіком.
До того ж, він не проти, аби його жінка світила голою попою і не тільки на безкраїх просторах Instagram.
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@vladimirdantes наделал мне за 10 минут столько фоток, что я готова ему торжественно вручить звание супер инста-мужа 😂 .
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