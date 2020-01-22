Спереду, ззаду і топлес: як Дорофєєва у Домінікані своєму Insta-чоловіку позувала

Середа, 22 січня 2020, 11:36

Важко уявити, скільки фото в купальнику наробив Володимир Дантес своїй зірковій дружині Наді Дорофєєвій за 10 днів відпустки у Домінікані. Адже лише в її Instagram уже повно кадрів з різних ракурсів.

Надя і сама зауважила, що Вова робить дуже багато фото і має повне право називатися ідеальним інста-чоловіком.

До того ж, він не проти, аби його жінка світила голою попою і не тільки на безкраїх просторах Instagram.

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@vladimirdantes наделал мне за 10 минут столько фоток, что я готова ему торжественно вручить звание супер инста-мужа 😂 .

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 21 Янв 2020 в 11:47 PST

 
Колись Надя жалілася на надмірну худорлявість і намагалася погладшати
 
А ще співачка хотіла собі трохи більшу попу
 
Надя кокетливо сховала під книгою найцікавіше 
 
Леопард досі в моді?

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