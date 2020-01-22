Спереду, ззаду і топлес: як Дорофєєва у Домінікані своєму Insta-чоловіку позувала

Важко уявити, скільки фото в купальнику наробив Володимир Дантес своїй зірковій дружині Наді Дорофєєвій за 10 днів відпустки у Домінікані. Адже лише в її Instagram уже повно кадрів з різних ракурсів.

Надя і сама зауважила, що Вова робить дуже багато фото і має повне право називатися ідеальним інста-чоловіком.

До того ж, він не проти, аби його жінка світила голою попою і не тільки на безкраїх просторах Instagram.

А ще співачка хотіла собі трохи більшу попу

Надя кокетливо сховала під книгою найцікавіше

Леопард досі в моді?

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Дорофєєва у рожевому купальнику виставила попу коло пальми

Дорофєєва в трусиках і синіх ботфортах попозувала на стільці

Дорофєєва на яхті в Італії виставила попу в рожевому купальнику

Дорофєєва розкрила свою вагу, а її чоловіка зняли на підборах та з макіяжем