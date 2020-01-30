Дочка Полякової оголила сідниці у зухвалому бікіні
Співачка Оля Полякова – досить прогресивна мама, адже легко дозволяє своїй 15-річній доньці Маші самостійно вести свій Instagram, заробляти на ньому та виставляти достатньо пікантні фото в купальнику.
І навіть у відповідь на деякі коментарів Інтернет-моралістів Оля захищає свою дитину та наголошує, що Маша вже доросла дівчинка.
Тож фото в купальнику на сторінці Полякової-молодшої стає все більше.
До того ж, Маша не просто позує в бікіні, а й рекламує бренди.
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Что может быть лучше чем солнце ☀️ море 🌊 и песок 🏖, а мое настроение улучшают мои любимые купальники от @nanika_swimwear у них на столько много моделей что подойдут на любой тип тела , лично моя любимая модель у них это Бразильская. А что тебе больше нравиться , море 🌊 или горы 🏔
Нагадаємо, нещодавно Полякова з дочками відпочивала в Мексиці, де наробила купу фото в купальниках на пляжі.
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