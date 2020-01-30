Дочка Полякової оголила сідниці у зухвалому бікіні

Співачка Оля Полякова – досить прогресивна мама, адже легко дозволяє своїй 15-річній доньці Маші самостійно вести свій Instagram, заробляти на ньому та виставляти достатньо пікантні фото в купальнику.

І навіть у відповідь на деякі коментарів Інтернет-моралістів Оля захищає свою дитину та наголошує, що Маша вже доросла дівчинка.

Тож фото в купальнику на сторінці Полякової-молодшої стає все більше.

До того ж, Маша не просто позує в бікіні, а й рекламує бренди.

З позуванням у купальниках у Маші проблем немає, а от із граматикою у написанні постів трохи є

Але кому потрібна граматика, коли на фото така попа :)

Нагадаємо, нещодавно Полякова з дочками відпочивала в Мексиці, де наробила купу фото в купальниках на пляжі.

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