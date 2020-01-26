Полякова з дочкою поцьомалися і пострибали в купальниках

Співачка Оля Полякова попрощалася з Мексикою, де провела другу частину своїх зимових канікул. І наостанок зірка запостила кілька фото з пляжу.

На них вони разом зі старшою дочкою Машею в купальниках позують, стрибають та цілуються.

"Ну, до побачення Мексика! Це було, чесно кажучи, незрозуміло... не той готель, не той вид відпочинку (для нас), але з враженнями, щоб зрозуміти цю країну, нам потрібно приїхати ще раз!" - написала Полякова.

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Маша має різний контент у своєму Instagram. До речі, багато хто засудив дівчину за це фото у мережі, але Полякова заступилася за дочку, мовляв, їй ВЖЕ 15!

Нагадаємо, саме в Мексиці Полякова відзначила свій День народження, навколо якого виникла інтрига у ЗМІ щодо віку артистки.

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