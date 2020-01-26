Полякова з дочкою поцьомалися і пострибали в купальниках
Співачка Оля Полякова попрощалася з Мексикою, де провела другу частину своїх зимових канікул. І наостанок зірка запостила кілька фото з пляжу.
На них вони разом зі старшою дочкою Машею в купальниках позують, стрибають та цілуються.
"Ну, до побачення Мексика! Це було, чесно кажучи, незрозуміло... не той готель, не той вид відпочинку (для нас), але з враженнями, щоб зрозуміти цю країну, нам потрібно приїхати ще раз!" - написала Полякова.
Нагадаємо, саме в Мексиці Полякова відзначила свій День народження, навколо якого виникла інтрига у ЗМІ щодо віку артистки.
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